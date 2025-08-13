Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ βρίσκεται σε συζητήσες με 5 χώρες για την μετακίνηση του πληθυσμού της Γάζας

Το Ισραήλ βρίσκεται σε συνομιλίες με πέντε χώρες – Ινδονησία, Σομαλιλάνδη, Ουγκάντα, Νότιο Σουδάν και Λιβύη – σχετικά με την πιθανή επανεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το ισραηλινό Channel 12.

«Ορισμένες από τις χώρες δείχνουν μεγαλύτερη ανοιχτότητα από πριν στην αποδοχή εθελοντικής μετανάστευσης από τη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει μια διπλωματική πηγή στο ίδιο μέσο, κατονομάζοντας την Ινδονησία και τη Σομαλιλάνδη ειδικότερα. Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η Σομαλιλάνδη είναι μια αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας που φέρεται να ελπίζει να εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμφωνίας.

Το δημοσίευμα περί συμφωνίας με το Νότιο Σουδάν και η διάψευση

Η έκθεση έρχεται παράλληλα με ισχυρισμούς του Associated Press ότι το Ισραήλ είχε συζητήσει την εγκατάσταση κατοίκων της Γάζας στο Νότιο Σουδάν – ένας ισχυρισμός που η κυβέρνηση του αφρικανικού έθνους έχει απορρίψει ως «αβάσιμο» και μη αντικατοπτρίζοντας την επίσημη πολιτική του.

Ο Νετανιάχου για τις συζητήσεις με «αρκετές χώρες»

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό κανάλι i24 χθες το βράδυ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την υποστήριξή του στη μαζική μετανάστευση των κατοίκων της Γάζας — μια πολιτική που είχε εγκρίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα φέτος — λέγοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε επαφή με «αρκετές χώρες» για την απορρόφηση εκτοπισμένων αμάχων από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο περιοχή.

«Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο φυσικό πράγμα», είπε ο Νετανιάχου. «Όλοι όσοι ανησυχούν για τους Παλαιστίνιους και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους θα πρέπει να ανοίξουν τις πόρτες τους σε αυτούς. Τι μας κηρύττετε; Δεν τους διώχνουμε — τους δίνουμε τη δυνατότητα να φύγουν… πρώτα απ ‘όλα, [φεύγοντας] από ζώνες μάχης, αλλά και από την ίδια τη Λωρίδα, αν θέλουν».

Ερωτηθείς για το γιατί η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει, ο Νετανιάχου απάντησε: «Χρειάζεστε χώρες υποδοχής. Μιλάμε με αρκετές χώρες — δεν θα τις αναφέρω λεπτομερώς εδώ».

Πηγή: Times of Israel