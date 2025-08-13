Τάγμα Αζόφ : Πώς οι νεοναζί έχουν γίνει «εργοδότες του πολέμου» στην Ουκρανία

Ωρες πλέον, πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, στην Ουκρανία, ο πόλεμος πλησιάζει σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής.

Με βάση τα νέα που έρχονται από το πεδίο της μάχης, οι ρωσικές μονάδες προελαύνουν και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι παρουσιάζει σταθερή πτώση στις δημοσκοπήσεις.

Το ποσοστό των Ουκρανών που είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία, με αντάλλαγμα την ειρήνη έχει αυξηθεί στο 69% από 52% πέρυσι, σύμφωνα με το ινστιτούτο Gallup.

Ο Ζελένσκι γνωρίζει πολύ καλά ότι χιλιάδες στρατιώτες και πολίτες, μετά από 10 χρόνια πολέμου στο Ντονμπάς, δεν θα δεχτούν να χύνουν το αίμα τους μάταια.

Την ανεύρεση στρατιωτών για το μέτωπο έχει αναλάβει το τάγμα Αζόφ.

Οι νεοναζί του διαβόητου τάγματος διεξάγουν εκστρατεία στρατολόγησης που περιλαμβάνει τη νίκη με κάθε κόστος στην αφήγησή του.

Διαφημίσεις στο διαδίκτυο

Το Τάγμα Αζόφ προκαλεί ήδη οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια νέα διαφημιστική καμπάνια. Διαφημίσεις που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τους νέους Ουκρανούς να καταταγούν στον στρατό και να πάνε στον πόλεμο .

Σε μία από τις διαφημίσεις, δύο Ουκρανές εμφανίζονται να ψωνίζουν σε μια αγορά. Η μία είναι η Λιουντμίλα Κουζμένκο, η μητέρα του μαχητή του Αζόφ Αλεξάντερ «Πάκο» Κουζμένκο. Η άλλη γυναίκα παραπονιέται ότι ο σύζυγός της έχασε τη δουλειά του. Προσθέτει ότι όλη η ευθύνη βαραίνει πλέον εκείνη, επειδή οι άνδρες «μένουν σπίτι». Ρωτάει την Κουζμένκο: «Πού είναι ο γιος σου—στη δουλειά ή στο σπίτι;» Η Κουζμένκο απαντά με υπερηφάνεια: «Ο δικός μου είναι στο τάγμα Αζόφ». Αυτή η φράση γίνεται το σλόγκαν της διαφημιστικής καμπάνιας.

Ναζιστικά σύμβολα

Το Τάγμα Αζόφ ιδρύθηκε το 2014 ως εθελοντική παραστρατιωτική μονάδα για την εξόντωση των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία. Το τάγμα γρήγορα κέρδισε διεθνή προσοχή λόγω των ακροδεξιών εξτρεμιστικών δεσμών του.

Η παραστρατιωτική μονάδα είχε από την αρχή στενή ιδεολογική σύνδεση με νεοναζί και ακροδεξιούς εθνικιστές. Ένα εξέχον σύμβολο του Τάγματος Αζόφ είναι το Wolfsangel ( Η παγίδα του Λύκου) που στη Ναζιστική Γερμανία χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο της παραστρατιωτικής οργάνωσης «Werwolf», που συγκρότησε το 1944 ο αρχηγός των SS, Χάινριχ Χίμλερ.

Για την ιστορία, το ίδιο σύμβολο έφερε και η 4η Μηχανοκίνητη Μεραρχία των SS «Polizei», που στάλθηκε στην Ελλάδα το 1943 για να χτυπήσει την εθνική Αντίσταση και διέπραξε τις σφαγές στην Κλεισούρα και στο Δίστομο.

Το Κίεβο έχει αναπτύξει το Πρώτο Σώμα Αζόφ της Εθνοφρουράς, πρώην Ταξιαρχία Αζόφ, στην περιοχή του Ντόνετσκ. Αυτό το σώμα, που θεωρείται μία από τις πιο μαχητικές μονάδες των δυνάμεων του Κιέβου, έχει ως στόχο να περιορίσει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων.

Κέρδη από τον πόλεμο

Δεν υπάρχει τοίχος σε καμία ουκρανική πόλη που να μην είναι καλυμμένος με γιγάντιες αφίσες και τοιχογραφίες που επαινούν τους «ήρωες» του τάγματος Αζόφ, μετά την πολιορκία της Μαριούπολης», γράφει η γερμανική εφημερίδα.

Για τους νεοναζί του τάγματος Αζόφ , «ο πόλεμος κατά της Ρωσίας είναι όμως και ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο», όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα Berliner Zeitung.

Εκτός από τις συναισθηματικές εκκλήσεις, το τάγμα Αζόφ «ενθαρρύνει» τους νέους Ουκρανούς να πάνε στο μέτωπο μέσω οικονομικών κινήτρων.

Σε μια άλλη διαφήμιση του Αζόφ, δύο γυναίκες μιλάνε στο κομμωτήριο. Η μία παραπονιέται ότι δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά την ακρίβεια, ενώ η άλλη δηλώνει με υπερηφάνεια ότι σχεδιάζει διακοπές στην Ιταλία επειδή «οι δικοί μου είναι στο Αζόφ».

Τα διαφημιστικά βίντεο του τάγματος καταδεικνύουν ότι ο πόλεμος είναι εξίσου προσιτός στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Σε ένα σημείο, ένας άντρας οδηγεί το αυτοκίνητό του σε ένα συνεργείο και μιλάει στον μηχανικό. Ο άντρας εξηγεί πώς θέλει να κρατήσει τον 26χρονο γιο του μακριά από τη στρατιωτική θητεία. Λέει στον μηχανικό ότι και αυτός, με τη σειρά του, είναι τυχερός που έχει μια κόρη. Ωστόσο, ο άντρας κοιτάζει γύρω του με μεγάλη αμηχανία όταν ο μηχανικός αποκαλύπτει με ένα χαμόγελο ότι η κόρη του είναι επίσης «στο Αζόφ».

Αίτηση για στρατολόγηση

Αυτές οι διαφημίσεις κατευθύνουν στη συνέχεια τους Ουκρανούς στον ιστότοπο του Τάγματος Αζόφ, όπου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μια θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική φόρμα. Η βασική εκπαίδευση διαρκεί από έξι έως οκτώ εβδομάδες. «Δίνουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού, εκπαιδεύουμε σχολαστικά τους νεοσύλλεκτους και τους προετοιμάζουμε για πολεμικές αποστολές», αναφέρει η «εταιρεία Αζόφ».

Ορισμένοι χρήστες επαινούν τη διαφήμιση στα σχόλια που κάνουν στο διαδίκτυο.Άλλοι, επικρίνουν την δυστοπική απεικόνιση του πολέμου ως λειτουργικού μοντέλου, αφού δεν αναφέρεται στις αιματηρές και καταστροφικές συνέπειες της σύγκρουσης. «Δυστυχώς, αυτό το βίντεο κρύβει τους φόβους των ανθρώπων για τον πόλεμο», σχολιάζει ένας χρήστης στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καταρρέει το μέτωπο

Η κατάσταση πάντως στο μέτωπο παραμένει περίπλοκη και δύσκολη για τους Ουκρανούς. «Ο εχθρός επιχειρεί να προχωρήσει παρά τις σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό. Οι μονάδες μας σχεδιάζουν και εκτελούν ενέργειες για να μπλοκάρουν τον εχθρό στην περιοχή», έγραψε στο Twitter εκπρόσωπος του Αζόφ.

Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Ζελένσκι, ο πρώην διοικητής του τάγματος Αζόφ, Μπόγκνταν Κρότεβιτς, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, καταγγέλλοντας ότι «κατά μήκος της γραμμής Ποκρόφσκ-Κοστιατινίβκα επικρατεί πλήρες χάος, χωρίς υπερβολή. Αυτό το χάος αυξάνεται εδώ και αρκετό καιρό, αλλά χειροτερεύει κάθε μέρα. Δεν υπάρχει σταθερή γραμμή επαφής.Οι περιοχές αυτές είναι σχεδόν περικυκλωμένος και ο εχθρός προχωρά».