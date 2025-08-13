Η «παιδική» ασπίδα της Λιθουανίας έναντι της ρωσικής απειλής – Μαθήματα κατασκευής και χειρισμού drones σε 8χρονα

Η κυβέρνηση της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι θα διδάξει σε παιδιά πώς να κατασκευάζουν και να χειρίζονται drones, ως μέρος των προσπαθειών για την ενίσχυση των μέσων αντιμετώπισης μελλοντικών απειλών από τη Ρωσία.

Σε μια κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας δηλώθηκε ότι επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν πάνω από 22.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και μαθητές, σε δεξιότητες χειρισμού drones, ως μέρος της προσπάθειας για την «διεύρυνση της εκπαίδευσης πολιτικής αντίστασης».

Η Λιθουανία, όπως και οι γείτονές της, Εσθονία και Λετονία, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των εντάσεων με τη Ρωσία. Η κυβέρνηση της Λιθουανίας ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην ενίσχυση των πολιτών με δεξιότητες χειρισμού και κατασκευής drones, ως μέρος στρατηγικής πολιτικής αντίστασης.

Όπως και οι γείτονές της, η Εσθονία και η Λετονία, η Λιθουανία, μια χώρα 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων που συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας, βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για πόλεμο από την πλήρη εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Τι δήλωσε η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας, Ντόβιλε Σακαλιένε, δήλωσε: «Σχεδιάζουμε 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών έως το 2028. Τον Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε κέντρα ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Γιόναβα, την Ταουράγκε και την Κενταϊνιάι, και θα ανοίξουμε έξι ακόμη κέντρα εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε άλλες περιοχές της Λιθουανίας έως το 2028».

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από την ένωση Λιθουανών τυφεκιοφόρων σε συνεργασία με τον λιθουανικό οργανισμό μη τυπικής εκπαίδευσης, ο οποίος θα εκπαιδεύσει παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια.

Ο Τόμας Γκοντλιάουσκας, υφυπουργός εθνικής άμυνας της Λιθουανίας, δήλωσε ότι η εκπαίδευση θα λάβει τη μορφή εξωσχολικών μαθημάτων που θα εμβαθύνουν τον «τεχνικό αλφαβητισμό» των παιδιών.

«Οι νεότεροι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν με την απλή κατασκευή και πιλοτική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω παιχνιδιών και πειραμάτων. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μάθουν βασικά στοιχεία προγραμματισμού παράλληλα με την πιλοτική χρήση και την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε εσωτερικούς χώρους, ενώ οι μαθητές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα σχεδιάσουν τρισδιάστατα εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θα κατασκευάσουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη FPV», είπε.

Η Λιθουανία έχει εντείνει την εστίασή της στην τεχνολογία των drones, με τα UAV να χρησιμοποιούνται εκτενώς για την καταπολέμηση των drones πάνω από τα σύνορά της, μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο, όταν δύο ύποπτα ρωσικά drones πέρασαν από τη Λευκορωσία στο λιθουανικό έδαφος.

Στη Ρωσία, η εκπαίδευση παιδιών σε drones είναι αμφιλεγόμενη, με αποκαλύψεις τον περασμένο μήνα σχετικά με την φερόμενη συστηματική συμμετοχή παιδιών στο σχεδιασμό και τη δοκιμή της τεχνολογίας χρησιμοποιώντας βιντεοπαιχνίδια.

Με πληροφορίες από Guardian