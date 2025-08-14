Η μοναδική χώρα της Ευρώπης που τολμά να πάει κόντρα στον Τραμπ

Υπάρχει μία ευρωπαϊκή χώρα που τολμά και «αψηφά» τον Τραμπ. Η ισπανική κυβέρνηση απέρριψε πρόσφατα την αγορά αμερικανικών αεροσκαφών και αντιστάθηκε στις έντονες πιέσεις να δεσμευτεί στο νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες 5%.Παράλληλα επιδιώκει στενότερους οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα.

Οι αναλυτές λένε ότι η Ισπανία είναι ένα σπάνιο παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας που είναι πρόθυμη να επισύρει την οργή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ισπανία είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στην Ευρώπη, επειδή είναι πραγματικά η μόνη χώρα που αντιμάχεται ανοιχτά τον Τραμπ, τη στιγμή που όλοι προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους», δήλωσε στο CNBC ο Φεντερίκο Σάντι, ανώτερος αναλυτής του Eurasia Group, που επικεντρώνεται στη νότια Ευρώπη.

Αντιπερισπασμός στα σκάνδαλα

Μια κατάσταση ιδιαίτερα βολική για την κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας, η οποία έχει εμπλακεί σε μια σειρά σκανδάλων και ερευνών για διαφθορά.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ηγείται της χώρας από το 2018, όχι μόνο αποκρούει τις εκκλήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί, αλλά αντ’ αυτού δήλωσε ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την επανεκλογή του το 2027.

Η ευκαιρία να επικεντρωθεί σε μεγάλα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως η άμυνα, δήλωσε ο Σάντι, θα μπορούσε να βοηθήσει τον Σάντσεθ να αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τα δικά του εσωτερικά προβλήματα.

Το «σνομπάρισμα» των F-35

Το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν εξετάζει πλέον την επιλογή της αγοράς αμερικανικών F-35, ανέφερε το Reuters, προτιμώντας αντ’ αυτού να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο των μαχητικών αεροσκαφών της με ευρωπαϊκά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η απόφαση να σνομπάρει τα μαχητικά αεροσκάφη της LockheedMartin ήρθε μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ήταν «απαίσιο» το γεγονός ότι η Μαδρίτη δεν δεσμεύεται στον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της έως το 2035.

Πάντως, η Μαδρίτη καταφέρνει να γλυτώσει τα χειρότερα. Αφενός γιατί οι απειλές για δασμούς, που προς στιγμή επέσυρε ο Τραμπ, δεν έχουν αντίκρισμα. Ως ευρωπαϊκή χώρα, συγκαταλέγεται στην συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για δασμούς 15%.

Αλλά και γιατί, σύμφωνα με τον Σάντι, τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος, απλώς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ή να γνωρίζει τόσο πολύ την Ισπανία ως χώρα. Θέλω να πω, την γνωρίζει, αλλά δεν είναι η κυρίαρχη στο ραντάρ του», πρόσθεσε.

China-friendly

Το διπλωματικό ρήγμα μεταξύ της Ισπανίας και των ΗΠΑ έχει επίσης επιδεινωθεί εξαιτίας της επιδίωξης της Μαδρίτης να συνάψει στενότερους οικονομικούς δεσμούς με το Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ έχουν δύο στρατιωτικές βάσεις στη νότια Ισπανία, που έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο φιλικές προς την Κίνα χώρα της Ευρώπης.

Τόσο Αμερικανοί όσο και αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν επικρίνει πρόσφατα την απόφαση του Σάντσεθ να αναθέσει σύμβαση πολλών εκατομμυρίων ευρώ στον κινεζικό τεχνολογικό γίγαντα Huawei για τη χρήση της τεχνολογίας παρακολούθησης.

Η Κριστίνα Κάους, ανώτερη συνεργάτης του German Marshall Fund των ΗΠΑ και εκπρόσωπος του think tank στη Μαδρίτη, δήλωσε στο CNBC. ότι η εμβάθυνση των δεσμών της Ισπανίας με την Κίνα έχει προκαλέσει ερωτηματικά στις ΗΠΑ και σε τμήματα της Ευρώπης.

«Ενώ το γεγονός αντανακλά μια ευρύτερη επιθυμία στην Ευρώπη για στρατηγική εξισορρόπηση, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν τονίσει ότι κάτι τέτοιο πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα», δήλωσε η Κάους.

Αντιστεκόμενη στις αμερικανικές πιέσεις στον τομέα της άμυνας, η Ισπανία εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να επενδύσει σην στρατιωτική της αυτονομία. σημείωσε η Κάους.

Ωστόσο, ακόμη και με την κάλυψη της ΕΕ, η ισπανική προσέγγιση ενδέχεται να μην είναι ακίνδυνη

Ναι μεν η Ισπανία δείχνει ηγετική ικανότητα και δίνει φωνή στις ανησυχίες που μοιράζονται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και άλλοι σύμμαχοι της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ, αλλά «παίρνει επίσης ένα μεγάλο ρίσκο που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Σάντσεθ προσωπικά, για την Ισπανία και για την Ευρώπη» κατέληξε η Κάους.

