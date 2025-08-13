Ρεκόρ μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας στη Μεσόγειο

Οι θερμοκρασίες στη Μεσόγειο θάλασσα έφτασαν τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού σε πρωτοφανή επίπεδα. Τον περασμένο Ιούλιο, τα νερά που βρέχουν τη νότια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική, έφτασαν σε μέση επιφανειακή θερμοκρασία 26,68 βαθμών Κελσίου, η οποία ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ, που είχε σημειωθεί το 2023, των 26,65 βαθμών.

Η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν εκτεταμένη, καθώς το 95% της Μεσογείου παρουσίασε θερμοκρασίες άνω του μέσου όρου και το 63% της μεσογειακής λεκάνης ξεπέρασε τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο κατά τουλάχιστον έναν βαθμό και το 40% κατά τουλάχιστον δύο βαθμούς.

Η δυτική Μεσόγειος επηρεάστηκε περισσότερο από τις λεγόμενες «ακραίες ανωμαλίες» που εντοπίστηκαν, σύμφωνα με την Mercator Ocean International.

Αν και ευχάριστο για όσους θέλουν να απολαύσουν λίγες μέρες στην παραλία, η άνοδος του θαλασσινού νερού μπορεί να έχει μια σειρά από βλαβερές συνέπειες. Οι θαλάσσιοι καύσωνες μπορούν να επηρεάσουν τα ωκεάνια οικοσυστήματα, σκοτώνοντας θαλάσσια ζωή όπως ψάρια, θηλαστικά, πουλιά και κοράλλια.

Η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών μπορεί επίσης να προκαλέσει άλλα επιφανειακά φαινόμενα, όπως καταιγίδες, πλημμύρες και ξηρασίες.