Τούσκ: Η Ρωσία θέλει να συνδέσει τη μείωση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ με τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Η Ρωσία θέλει να συμπεριλάβει το θέμα της μείωσης της παρουσίας των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ σε οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη.

«Ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι οι Ρώσοι θα ήθελαν πολύ να συμπεριλάβουν συζητήσεις για τη μείωση της παρουσίας του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα στην Πολωνία, στις συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας», είπε.

«Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να οικοδομήσουμε μια τόσο ισχυρή και ενωμένη ομάδα κρατών, τόσο σε σχέση με τη Ρωσία, όσο και σε σχέση με άλλους συμμάχους, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: Reuters