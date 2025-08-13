Τραμπ: Αν η πρώτη συνάντηση πάει καλά, θα έχουμε γρήγορα και δεύτερη με Πούτιν – Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εάν η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πάει καλά, θα ήθελε να έχει μια σύντομη δεύτερη συνάντηση με τον Πούτιν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον ίδιο.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε γρήγορα μια δεύτερη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί».

Ο Τραμπ δεν παρέσχε χρονοδιάγραμμα για την πιθανή δεύτερη συνάντηση.

Επανέλαβε επίσης ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο.

«Ναι, θα υποστούν», είπε.

Δεν διευκρίνισε τις συνέπειες, αλλά προειδοποίησε για αυστηρές οικονομικές κυρώσεις εάν δεν επιτευχθεί καμία πρόοδος.

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν μετά από τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι σχετικά ενόψει της συνάντησής του με τον Πούτιν.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική συνομιλία. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ήταν στην τηλεφωνική συνομιλία. Θα την βαθμολογούσα με 10, πολύ φιλική», είπε.