Η Εσθονία απελαύνει Ρώσο διπλωμάτη για «εγκλήματα κατά του κράτους»

Ο πρώτος γραμματέας της Ρωσικής Πρεσβείας στο Ταλίν έχει κηρυχθεί «persona non grata» και διατάχθηκε να εγκαταλείψει την Εσθονία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Βαλτικής χώρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας ανέφερε ότι απελαύνει έναν Ρώσο διπλωμάτη, με την αιτιολογία της ανάμειξής του στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας.

«Ο διπλωμάτης αυτός ήταν άμεσα και ενεργά εμπλεκόμενος στην υπονόμευση της συνταγματικής τάξης και του νομικού συστήματος της Εσθονίας, καθώς και στη διχόνοια της εσθονικής κοινωνίας», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα.

Ο διπλωμάτης, επιπρόσθετα, «συνέβαλε σε εγκλήματα κατά του κράτους, συμπεριλαμβανομένων αρκετών παραβάσεων των κυρώσεων», πρόσθεσε ο Εσθονός ΥΠΕΞ αλλά δεν διευκρίνισε ποιες κυρώσεις παραβιάστηκαν.

Η Ρωσία έχει δεχθεί εκτεταμένο φάσμα κυρώσεων από τη Δύση εξαιτίας της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία το 2022. Μια πολίτης της Εσθονίας έχει ήδη καταδικαστεί για εγκλήματα σε σχέση με την υπόθεση, σύμφωνα με το υπουργείο, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Η συνεχής ανάμειξη της Ρωσικής πρεσβείας στις εσωτερικές υποθέσεις της Δημοκρατίας της Εσθονίας πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε ο Τσάχκνα. «Με την απέλαση του διπλωμάτη, δείχνουμε ότι η Εσθονία δεν θα επιτρέψει δράσεις που οργανώνονται και συντονίζονται από ξένο κράτος στο έδαφός της.»

Η Μόσχα θα λάβει αντίμετρα

«Αυτή δεν είναι με κανέναν τρόπο η πρώτη εχθρική ενέργεια εκ μέρους της Εσθονίας. Πρέπει να πω ότι έχουμε σχεδόν συνηθίσει σε αυτό», δήλωσε ο Αλεξέι Φαντέεφ, αναπληρωτής διευθυντής Τύπου και Πληροφοριών του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS. «Θα σχολιάσουμε εν καιρώ ποια μέτρα θα λάβουμε όσον αφορά τους εσθονούς διπλωμάτες», συμπλήρωσε.

Όπως και με άλλες χώρες της Βαλτικής η σχέση της Εσθονίας με τη γειτονική Ρωσία παραμένει τεταμένη από την ανεξαρτησία το 1991. Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με το Ταλίν να στηρίζει έντονα το Κίεβο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Το 2023, η Εσθονία και η Ρωσία υποβάθμισαν τις διπλωματικές τους σχέσεις και διέταξαν αναχώρηση των πρέσβεων τους από τις αντίστοιχες πρεσβείες, σε μια αντίδραση «tit-for-tat» (αμοιβαία κίνηση).