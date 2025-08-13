Πρόστιμο στον Βρετανό ΥΠΕΞ καθώς ψάρεψε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο χωρίς άδεια

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο ύψους 2.500 λιρών μετά το ταξίδι για ψάρεμα που έκανε την περασμένη εβδομάδα με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αφού ο Βρετανός ΥΠΕΞ παραδέχτηκε ότι δεν είχε εκδώσει την απαιτούμενη άδεια.

Ο Βανς και ο Λάμι φωτογραφήθηκαν από προσκεκλημένα μέσα ενημέρωσης καθώς ψάρευαν στη λίμνη στην εξοχική κατοικία του υπουργού Εξωτερικών στο Τσίβενινγκ Χάουζ, στη νοτιοανατολική Αγγλία πριν από μια διμερή συνάντηση στο πλαίσιο των διακοπών εργασίας του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στη Βρετανία.

Ο Βανς αστειεύτηκε στην κάμερα ότι η μόνη πίεση στην ειδική σχέση ΗΠΑ-Βρετανίας ήταν ότι ενώ τα τρία παιδιά του είχαν πιάσει ψάρια, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών όχι.

Όλοι οι αλιείς υποχρεούνται από το νόμο να έχουν έγκυρη άδεια αλιείας με καλάμι ενώ ψαρεύουν, ανεξάρτητα από το αν πιάνουν κάτι και αν βρίσκονται σε ιδιωτική γη. Οι παραβάτες μπορεί να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 2.500 λιρών.

Το γραφείο του Λάμι τόνισε σήμερα ότι ο ΥΠΕΞ δεν είχε εκδώσει την άδεια πριν το ταξίδι και έκτοτε προσπάθησε να διορθώσει το λάθος.

«Ο υπουργός Εξωτερικών έγραψε στο υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με μια διοικητική παράλειψη που σήμαινε ότι οι κατάλληλες άδειες δεν είχαν αποκτηθεί για ψάρεμα σε ιδιωτική λίμνη στο πλαίσιο διπλωματικής επαφής στο Chevening House την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του Φορείν Οφις.

«Μόλις ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για το διοικητικό λάθος, αγόρασε με επιτυχία τις σχετικές άδειες αλιείας με καλάμι».

Ο εκπρόσωπος δεν σχολίασε άμεσα αν είχε αγοραστεί άδεια και για τον Βανς.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος βρίσκεται στην Αγγλία με τη σύζυγό του Ούσα και τα παιδιά τους, οι οποίοι περνούν αυτή την εβδομάδα στον οικισμό Ντιν στο Κοτσγουόλντς, μετά την παραμονή τους στο Τσίβενινγκ Χάουζ.