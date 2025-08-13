Φον ντερ Λάιεν: «Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με Τραμπ και Ζελένσκι

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες «είχαν μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία.

Ανταλλάξαμε απόψεις για την επερχόμενη διμερή συνάντηση στην Αλάσκα.

Σήμερα, η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία.

Θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».