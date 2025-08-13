Φον ντερ Λάιεν: «Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με Τραμπ και Ζελένσκι

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες «είχαν μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία» με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει σε ανάρτησή της:
«Μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία.
Ανταλλάξαμε απόψεις για την επερχόμενη διμερή συνάντηση στην Αλάσκα.
Σήμερα, η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία.
Θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».
Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.
We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.
Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.
We will remain in close coordination. Nobody…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025