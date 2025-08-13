Το Πεκίνο διακόπτει κάθε σχέση με τον Τσέχο πρόεδρο Πέτρ Παβέλ – Η κίνηση που προκάλεσε την κινεζική οργή

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι διακόπτει όλες τις σχέσεις με τον πρόεδρο της Τσεχίας, Πέτρ Παβέλ, λόγω της πρόσφατης συνάντησής του με τον Δαλάι Λάμα, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Πράγας.

Κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του στην Ινδία τον περασμένο μήνα, ο Παβέλ συναντήθηκε με τον εξόριστο Θιβετιανό ηγέτη για να τον συγχαρεί για τα 90ά του γενέθλια.

Ο Δαλάι Λάμα ζει στην ορεινή πόλη Νταραμσάλα των Ιμαλαΐων από τότε που διέφυγε από την κινεζική κυριαρχία στο Θιβέτ το 1959. Το Πεκίνο θεωρεί το Θιβέτ τμήμα της κινεζικής επικράτειας και κατηγορεί τον πνευματικό ηγέτη για αποσχιστικές τάσεις.

Τι ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών

Η συνάντηση «παραβιάζει σοβαρά τη πολιτική δέσμευση που έχει αναλάβει η τσεχική κυβέρνηση προς την κινεζική κυβέρνηση και βλάπτει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας», ανέφερε την Τρίτη σε ανακοίνωσή του το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια και αντίθεση, και έχει καταθέσει σοβαρό διάβημα στην τσεχική πλευρά. Λόγω της σοβαρότητας της προκλητικής ενέργειας του Παβέλ, η Κίνα αποφασίζει να διακόψει κάθε επαφή μαζί του», πρόσθεσε.

Το προεδρικό γραφείο της Τσεχίας δεν απάντησε άμεσα στην ανακοίνωση του Πεκίνου.

Πριν από τη συνάντηση, το γραφείο του Παβέλ είχε δηλώσει ότι ο Δαλάι Λάμα τον είχε προσκαλέσει και ότι κανένα άλλο άτομο από την Πράγα δεν τον είχε συνοδεύσει στην Ινδία.

Τεταμένες οι σχέσεις Πεκίνου – Πράγας

«Ο Πρόεδρος Παβέλ βρήκε την ευκαιρία, κατά την επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία, να αποσπαστεί από την αποστολή και να συγχαρεί προσωπικά τον Δαλάι Λάμα», ανέφερε το προεδρικό γραφείο τον περασμένο μήνα.

Η προεδρία στην Τσεχία είναι κατά βάση τιμητική, αλλά με υψηλό κύρος. Ο εκλιπών Τσέχος πρόεδρος Βάτσλαβ Χάβελ, ο πρώτος ηγέτης της χώρας μετά τον κομμουνισμό, υπήρξε φίλος του Δαλάι Λάμα.

Οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Τσεχίας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια.

Λίγο μετά την εκλογή του ως πρόεδρος, τον Ιανουάριο του 2023, ο Παβέλ είχε προκαλέσει την οργή του Πεκίνου πραγματοποιώντας τηλεφωνική επικοινωνία με την τότε πρόεδρο της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ-γουέν.

Η Τσεχία, όπως οι περισσότερες χώρες, δεν διατηρεί επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, αλλά διατηρεί στενές ανεπίσημες επαφές με τη δημοκρατία που κυβερνάται αυτόνομα — κάτι που το Πεκίνο απορρίπτει, θεωρώντας την Ταϊβάν τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

