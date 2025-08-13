Logo Image

Γάζα: Αεροπορικές ρίψεις 119 παλετών με ανθρωπιστική βοήθεια από 6 χώρες την Τετάρτη

Κόσμος

REUTERS/Ramadan Abed

Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Αεροσκάφη από την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία έριξαν από αέρος 119 παλέτες ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Κάθε παλέτα περιέχει περίπου έναν τόνο τροφίμων.

Το Ισραήλ υιοθέτησε εκ νέου μια πολιτική που επιτρέπει τις ρίψεις βοήθειας από αέρος στις 26 Ιουλίου, εν μέσω αυξανόμενων διεθνών επικρίσεων για την κρίση πείνας στη Γάζα. Ωστόσο, οι ρίψεις από αέρος είναι σε θέση να παραδώσουν μόνο ένα μικρό κλάσμα από αυτό που μπορεί να φτάσει στη Γάζα από ξηράς. Επίσης, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αμάχων που μπορεί να πληγούν από τα πακέτα από ψηλά.

Πηγή: Times of Israel 

