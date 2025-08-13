Τηλεδιάσκεψη για Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στην καγκελαρία, συναγερμός στον «μυστικό όροφο»

Υπό αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας, και με την παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιείται ήδη στην γερμανική καγκελαρία η τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η αστυνομία του Βερολίνου ενημερώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Ουκρανού Προέδρου και έχει θέσει σε εφαρμογή το ανώτατο επίπεδο μέτρων ασφάλειας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του συνδικάτου της αστυνομίας, «όλα όσα είναι διαθέσιμα τίθενται τώρα σε εφαρμογή», ενώ υπάρχουν σοβαρές διακοπές στην κυκλοφορία των μαζικών μέσων μεταφοράς.

Ο «μυστικός» όροφος

Στην καγκελαρία, όπου βρίσκονται ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνσκι, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προκειμένου να μην είναι εφικτή η υποκλοπή των συνομιλιών.

Στον τέταρτο όροφο του κτιρίου, τον «μυστικό» όροφο, βρίσκεται το κέντρο επιχειρήσεων, ένας χώρος χωρίς παράθυρα, με εγκατεστημένες οθόνες και ειδική τεχνολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια της επικοινωνίας. Στον χώρο δεν επιτρέπεται καν η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.

Αναζητείται κοινό έδαφος

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είναι παρών όταν ο οι δύο ηγέτες θα διαπραγματεύονται για τη χώρα του και σε αυτό το πνεύμα επιχειρείται σήμερα ο συντονισμός του με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών.

Πηγή: ΑΜΠΕ