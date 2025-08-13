Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία είναι έτοιμες να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία απέστειλαν επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη δηλώνοντας ότι είναι έτοιμες να επαναφέρουν τις κυρώσεις στο Ιράν εάν δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τη διεθνή κοινότητα για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της λεγόμενης ομάδας E3 απηύθυναν επιστολή στον ΟΗΕ την Τρίτη για να θέσουν το ενδεχόμενο κυρώσεων «snapback» εκτός εάν το Ιράν αναλάβει δράση, σύμφωνα με επιστολή που κοινοποιήθηκε από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επιστολή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Financial Times και την γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι εάν το Ιράν δεν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε διπλωματική λύση πριν από τα τέλη Αυγούστου 2025 ή δεν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία μιας παράτασης, η E3 είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό snapback», ανέφεραν οι υπουργοί στην επιστολή.

Πρόσθεσαν ότι είχαν προσφέρει στο Ιράν μια περιορισμένη επέκταση για να επιτρέψουν άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά ότι η προσφορά δεν έχει απαντηθεί μέχρι στιγμής από το Ιράν.

Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Κίνα και τη Ρωσία, είναι τα εναπομείναντα μέρη της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 που επιτεύχθηκε με το Ιράν – από την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν το 2018 – η οποία άρει τις κυρώσεις κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής με αντάλλαγμα περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Η προειδοποίηση της E3 έρχεται μετά από «σοβαρές, ειλικρινείς και λεπτομερείς» συνομιλίες με το Ιράν στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο μήνα, την πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας τον Ιούνιο.

Ο Ιρανός βουλευτής Μανουτσέρ Μοτακί, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από το 2005 έως το 2010, δήλωσε ότι το κοινοβούλιο του Ιράν «έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη για να αποσυρθεί από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT)» εάν επιβληθούν εκ νέου διεθνείς κυρώσεις μετά από οποιαδήποτε ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς από την E3.

Ο Μοτακί δήλωσε στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Defa Press του Ιράν ότι το κοινοβούλιο θα εγκρίνει νομοσχέδιο για την αποχώρηση από την πυρηνική συμφωνία του 2015 εντός 24 ωρών εάν η E3 ενεργοποιήσει τον μηχανισμό επαναφοράς.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου της με το Ισραήλ τον Ιούνιο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι νομοθέτες της προετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο που θα μπορούσε να την ωθήσει προς την έξοδο από τη συνθήκη, η οποία επικυρώθηκε από την Τεχεράνη το 1970. Η συνθήκη εγγυάται στις χώρες το δικαίωμα να επιδιώξουν την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς, με αντάλλαγμα την απαίτηση να παραιτηθούν από τα ατομικά όπλα και να συνεργαστούν με τον πυρηνικό επόπτη του ΟΗΕ, την ΙΑΕΑ.

