Συνάντηση Βανς με τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συναντήθηκε το πρωί της Τετάρτης με τον Νάιτζελ Φάρατζ της Reform UK, ενόψει των κρίσιμων συνομιλιών με τους Ευρωπαίους ηγέτες για το μέλλον της Ουκρανίας.

Ο Φάρατζ περιέγραψε τη συνάντηση ως «καλή ευκαιρία να τα πούμε με τον παλιό μου φίλο». Η συνάντηση έρχεται μετά τη συνάντηση του Βανς την Τρίτη με τον Ρόμπερτ Τζένρικ, τον εκπρόσωπο δικαιοσύνης των Συντηρητικών.

Ο Φάρατζ δήλωσε ότι το περιεχόμενο της συνάντησής του με τον Βανς, που είχε αναφερθεί νωρίτερα από τους Financial Times, θα παραμείνει εμπιστευτικό. Τόσο αυτός όσο και ο Τζένρικ έχουν ασκήσει κριτική στους νέους νόμους για τη ρύθμιση του περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με μια έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη το βράδυ, η οποία επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Φάρατζ ξεκίνησε πρόσφατα μια εξαήμερη εκστρατεία με τίτλο «Η Βρετανία είναι άνομη», στην οποία υπαινίχθηκε ότι η αύξηση της μικροεγκληματικότητας συνδέεται με τα υψηλά επίπεδα μετανάστευσης. Έχει επίσης ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο να καταργήσει τον νέο Νόμο περί Ασφάλειας στο Διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία «δυστοπική».

Το Εργατικό Κόμμα δήλωσε ότι οι έλεγχοι έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε πορνογραφία και επιβλαβές περιεχόμενο που προωθεί διατροφικές διαταραχές ή αυτοτραυματισμό.