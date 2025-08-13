Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Γάζα, 123 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκόπησε την πόλη της Γάζας την Τετάρτη πριν από τη σχεδιαζόμενη κατάληψη, με άλλους 123 νεκρούς την τελευταία ημέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ η μαχητική οργάνωση Χαμάς πραγματοποίησε περαιτέρω συνομιλίες με Αιγύπτιους μεσολαβητές.

Ο αριθμός των νεκρών σε 24 ώρες ήταν ο χειρότερος εδώ και μια εβδομάδα και προστέθηκε στους μαζικούς θανάτους από τον σχεδόν διετή πόλεμο που έχει διαλύσει τον θύλακα που στεγάζει περισσότερους από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε μια ιδέα – που επίσης διατυπώθηκε με ενθουσιασμό από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει απλώς να φύγουν.

«Δεν τους εκδιώκουν, θα τους επιτραπεί να φύγουν», δήλωσε στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι i24NEWS. «Όλοι όσοι ανησυχούν για τους Παλαιστίνιους και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους θα πρέπει να ανοίξουν τις πύλες τους και να σταματήσουν να μας κάνουν κηρύγματα».

Οι Άραβες και πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες είναι σοκαρισμένοι με την ιδέα του εκτοπισμού του πληθυσμού της Γάζας, η οποία, όπως λένε οι Παλαιστίνιοι, θα ήταν σαν μια άλλη «Νάκμπα» (καταστροφή) όταν εκατοντάδες χιλιάδες έφυγαν ή αναγκάστηκαν να φύγουν κατά τη διάρκεια ενός πολέμου του 1948.

Η σχεδιαζόμενη ανακατάληψη της Πόλης της Γάζας από το Ισραήλ – την οποία κατέλαβε τις πρώτες ημέρες του πολέμου πριν από την αποχώρησή της – είναι πιθανώς σε εβδομάδες, λένε αξιωματούχοι. Αυτό σημαίνει ότι μια εκεχειρία είναι ακόμα δυνατή, αν και οι συνομιλίες έχουν αποτύχει και η σύγκρουση εξακολουθεί να μαίνεται.

Πλήγματα στις ανατολικές περιοχές της Γάζας

Ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης βομβάρδισαν σφοδρά τις ανατολικές περιοχές της πόλης της Γάζας, ανέφεραν κάτοικοι, με πολλά σπίτια να καταστρέφονται στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σετζάια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το νοσοκομείο Αλ-Αχλί ανέφερε ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή σε ένα σπίτι στο Ζεϊτούν.

Τάνκς κατέστρεψαν επίσης πολλά σπίτια στα ανατολικά του Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, ενώ στο κέντρο ισραηλινά πυρά σκότωσαν εννέα αιτούντες ανθρωπιστικής βοήθειας σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, ανέφεραν Παλαιστίνιοι γιατροί. Ο στρατός του Ισραήλ δεν σχολίασε.

Οκτώ ακόμη άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της περιοχής. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό σε 235, συμπεριλαμβανομένων 106 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία για τον υποσιτισμό και την πείνα που ανέφερε το υπουργείο Υγείας στον θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς.

Οι συναντήσεις του επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, με Αιγύπτιους αξιωματούχους στο Κάιρο την Τετάρτη είχαν ως επίκεντρο τον τερματισμό του πολέμου, την παροχή βοήθειας και «τον τερματισμό των δεινών του λαού μας στη Γάζα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο αξιωματούχος της Χαμάς, Ταχέρ αλ-Νόνο.

Πιθανότητες για εκεχειρία

Αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν ότι στις συνομιλίες θα συζητηθεί επίσης η πιθανότητα μιας συνολικής εκεχειρίας που θα οδηγήσει τη Χαμάς να παραιτηθεί από την κυβέρνηση στη Γάζα και να παραδώσει τα όπλα της.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα ήταν ανοιχτή σε όλες τις ιδέες εάν το Ισραήλ τερματίσει τον πόλεμο και αποσυρθεί. Ωστόσο, «Η κατάθεση των όπλων πριν από την άρση της κατοχής είναι αδύνατη», δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Το σχέδιο του Νετανιάχου να επεκτείνει τον στρατιωτικό έλεγχο στη Γάζα, το οποίο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, έχει αυξήσει την παγκόσμια κατακραυγή για την εκτεταμένη καταστροφή, τον εκτοπισμό και την πείνα στον θύλακα.

Είκοσι τέσσερα κράτη αυτή την εβδομάδα κατήγγειλαν τα «αδιανόητα επίπεδα» ταλαιπωρίας και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την απεριόριστη βοήθεια.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια και λέει ότι έχει λάβει μέτρα για την αύξηση των προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων καθημερινών παύσεων των μαχών σε ορισμένες περιοχές και προστασίας των διαδρομών για τις νηοπομπές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη ότι σχεδόν 320 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα μέσω των περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Ζικίμ και ότι άλλα σχεδόν 320 φορτηγά συλλέχθηκαν και διανεμήθηκαν από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς τις τελευταίες 24 ώρες, μαζί με τρία βυτιοφόρα με καύσιμα και 97 παλέτες βοήθειας που ρίφθηκαν από αέρος.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ και οι Παλαιστίνιοι λένε ότι η βοήθεια απέχει πολύ από το να είναι επαρκής.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και κρατώντας 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα από τότε έχει σκοτώσει περισσότερους από 61.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους.

Τα αραβικά κράτη και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας θέλουν η μεταπολεμική Γάζα να κυβερνάται από την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί περιορισμένη διακυβέρνηση στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

Η υπουργός Εξωτερικών της αρχής, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι έτοιμη να αναλάβει την πλήρη ευθύνη στη Γάζα. Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο και θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα, πρόσθεσε, ζητώντας μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη και αποχώρηση από το Ισραήλ.

Η Χαμάς λέει ότι είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τη διακυβέρνηση της Γάζας για μια μη κομματική τεχνοκρατική οντότητα που θα συμφωνηθεί από όλα τα παλαιστινιακά κόμματα.

Το Ισραήλ λέει ότι δεν εμπιστεύεται την Παλαιστινιακή Αρχή να κυβερνήσει τη Γάζα.

Πηγή: Reuters