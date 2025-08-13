Λίβανος: Προειδοποίηση του προέδρου Αούν σε Ιρανό αξιωματούχο κατά του εξοπλισμού της Χεζμπολάχ

Καμία ομάδα στον Λίβανο δεν επιτρέπεται να φέρει όπλα ή να βασίζεται σε ξένη υποστήριξη, δήλωσε ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν στον ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με το γραφείο του, λίγες ημέρες αφότου το λιβανέζικο υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τους στόχους ενός οδικού χάρτη που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οποία συνδέεται με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Βηρυτό με τον Λαριτζανί, γραμματέα του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, ο Αούν προειδοποίησε κατά των ξένων παρεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου, λέγοντας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε συνεργασία με το Ιράν, αλλά μόνο εντός των ορίων της εθνικής κυριαρχίας και του αμοιβαίου σεβασμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Η φιλία που επιδιώκουμε με το Ιράν πρέπει να είναι με όλους τους Λιβανέζους, όχι μόνο μέσω μιας αίρεσης ή μιας συνιστώσας», δήλωσε ο Αούν.

Πρόσθεσε ότι η πρόσφατη γλώσσα που χρησιμοποίησαν ορισμένοι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν ήταν χρήσιμη και επιβεβαίωσε ότι το λιβανέζικο κράτος και οι ένοπλες δυνάμεις του ήταν αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία όλων των πολιτών.

Πηγή: Reuters