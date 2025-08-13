Δ. Τριανταφύλλου στη «Ν»: Σύμπλευση απόψεων Ευρωπαίων και ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Τις επιπτώσεις οι Ευρωπαίοι θα τις πληρώσουν, είτε επιτευχθεί, είτε δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», δήλωσε ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, καλεσμένος στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour.

«Υπάρχει μια σύμπλευση απόψεων μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά το ερωτηματικό είναι άμα θέλει να τον τερματίσει ο Πούτιν», δήλωσε, ενώ επισήμανε ότι «στην συνάντηση Πούτιν – Τραμπ δεν θα συζητήσουν μόνο το Ουκρανικό, και αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία είναι και παγκόσμιος παίκτης».

Τέλος, ανέφερε ότι αυτό που φοβίζει τους Ευρωπαίους είναι άμα οι ΗΠΑ αποσπάσουν κομμάτια της Ρωσίας από την σχέση της με την Κίνα, καθώς μια τέτοια εξέλιξη, θα έχει συνέπειες και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.