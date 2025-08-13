Άγρια δολοφονία στη Μελβούρνη: Νεκροί Ελληνοαυστραλή έγκυος και ο σύντροφός της – Συνελήφθη άστεγος

Ένας άστεγος άνδρας κατηγορείται στην Αυστραλία για την άγρια δολοφονία μιας 39χρονης Ελληνοαυστραλής εγκύου και του συντρόφου της, τον οποίο φέρεται να αποκεφάλισε, μέσα στο σπίτι τους, το βράδυ της Δευτέρας.

Η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο, στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης το βράδυ της Δευτέρας, όπου βρήκε τα πτώματα της 39χρονης Αθηνάς Γεωργόπουλος και του 50χρονου Άντριου Γκαν, οι οποίοι φέρεται να βρήκαν φρικτό θάνατο.

Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία της χώρας συνέλαβε τον 34χρονο Ρος Τζαντ σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό, περίπου 7 χιλιόμετρα από το σημείο του συμβάντος. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τετάρτη, κατηγορούμενος για τις δύο ανθρωποκτονίες.

Στοχευμένη επίθεση

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση εναντίον του ζευγαριού φαίνεται να ήταν στοχευμένη, αν και δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των δύο θυμάτων και του κατηγορουμένου. Η αστυνομία ερευνά επίσης ένα γκράφιτι στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού του ζευγαριού με τις λέξεις «προδοσία» και «φτάνει πια».

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο φερόμενος ως δράστης έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού το βράδυ της Δευτέρας και «προφανώς στη συνέχεια έλαβε χώρα μια συμπλοκή», δήλωσε η αστυνομία στα μέσα ενημέρωσης. «Δεν φαίνεται να είναι τυχαία επίθεση και δεν ψάχνουμε για κανέναν άλλον», δήλωσε ο ντετέκτιβ της ομάδας ανθρωποκτονιών Ντιν Τόμας, προσθέτοντας ότι ο φερόμενος ως δράστης φαίνεται να γνώριζε τον 50χρονο Άντριου Γκαν, αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τη σύνδεσή του με τα θύματα.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας της Τετάρτης στο Ειρηνοδικείο της Μελβούρνης, οι εισαγγελείς ζήτησαν δέκα εβδομάδες περιθώριο για να προετοιμάσουν το υπόμνημα με τα αποδεικτικά στοιχεία- το οποίο και έγινε δεκτό – λόγω της πολυπλοκότητας της υπόθεσης και των καθυστερήσεων που αναμένονται στην νεκροψία των θυμάτων, γεγονός που οφείλεται στο γεγονός ότι η 39χρονη ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν δολοφονήθηκε.