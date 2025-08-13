Οι ρωσικές δυνάμεις «τρύπωσαν» στις ουκρανικές άμυνες στο Ντονέτσκ- Προχώρησαν δέκα χιλιόμετρα πριν την Αλάσκα

Οι ρωσικές δυνάμεις πιέζουν σθεναρά στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας με την ελπίδα ότι μια σημαντική πρόοδος θα μπορούσε να αποτελέσει πλεονέκτημα στη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου (ISW).

Σε μια εξέλιξη που μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για τον Πούτιν, ρωσικές μονάδες διείσδυσαν στις εκτεθειμένες ουκρανικές άμυνες ανατολικά και βορειοανατολικά της Ντομπροπίλια (βορειοδυτικά του Ποκρόφσκ) χρησιμοποιώντας ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης, έχοντας προωθηθεί έως και έξι μίλια πίσω από την πρώτη γραμμή σε μόλις 48 ώρες, σύμφωνα με αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Αντιδρώντας, το Κίεβο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την κατάληψη περισσότερων τμημάτων της Ουκρανίας από τη Ρωσία πριν από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, επιστράτευσε μονάδες ειδικών δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση επί τόπου.

Το Ποκρόφσκ είναι ο κόμβος του Ντονέτσκ που αποτελεί «κλειδί» για την κατάληψη ολόκληρης της περιοχής από τη Μόσχα.

Η περιοχή, κοντά στην Ντομπροπίλια στο Ντόνετσκ, είναι στρατηγικής σημασίας. Εάν οι δυνάμεις της Μόσχας καταφέρουν να εγκατασταθούν, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να αποκόψει την πόλη Κραματόρσκ, ένα από τα πιο ζωτικά οχυρά στο Ντονμπάς (που αποτελείται από τις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου.

Αν «πέσει» η πόλη, αυτό θα δώσει στον Πούτιν σχεδόν πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς και θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική του δύναμη.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου για την Μελέτη του Πολέμου:

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν χθες να διεισδύουν στις ουκρανικές άμυνες ανατολικά και βορειοανατολικά της Ντομπροπίλια, ωστόσο, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αναπτύξουν ενισχύσεις ικανές να συγκρατήσουν και να εκμεταλλευτούν αυτή την τακτική διείσδυση και πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην προσπάθειά τους να το κάνουν.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε στις 12 Αυγούστου ότι ρωσικές ομάδες σαμποτάζ διείσδυσαν στις περιοχές Βέσελε, Ρουμπίζνε, Κουτσέριβ Γιαρ (και οι τρεις βρίσκονται βορειοανατολικά της Ντομπροπιλιά) και Βίλνε (βρίσκεται ανατολικά της Ντομπροπιλιά) και οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ήδη καταστρέψει μερικές από αυτές τις ομάδες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη κοντά στη Ντομπροπιλιά και ότι οι ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν χωρίς μηχανοκίνητο εξοπλισμό προχώρησαν σε βάθος περίπου 10 χιλιομέτρων.

Η έκθεση του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου αναφέρει ότι οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν πρόσφατα ανατολικά της Ντομπροπίλια προς το Νόβε Σάκχοβε και το Στέπι.

Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers υποστηρίζουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν επίσης το Νόβε Σάκχοβε, το Ρουμίζνε, την Ιβάνιβκα (και τα δύο ανατολικά της Ντομπροπίλια) και το Ντόροζιε (νοτιοανατολικά της Ντομπροπίλια) και προέλασαν κοντά στο Ζολότι Κολοντιάζ, το Σάκχοβε, το Τορέτσκε (και τα δύο ανατολικά της Ντομπροπίλια) και το Μπίλιτσκε (νοτιοανατολικά της Ντομπροπίλια) και στο ανατολικό Νόβε Ντονμπάς (ανατολικά της Ντομπροπίλια).

Πώς επιχειρούν οι ρωσικές δυνάμεις

Ουκρανικές αλλά και ρωσικές πηγές χαρακτηρίζουν τις ρωσικές δυνάμεις που επιχειρούν ανατολικά και βορειοανατολικά της Ντομπροπίλια ως μικρές ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης που κρύβονται σε υπόγεια, ανεμοφράκτες και δάση στην περιοχή.

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τακτικές που βασίζονται στην ευελιξία των μικρών ομάδων πυρός που διεισδύουν στις ουκρανικές πίσω θέσεις, αφού έχουν εντοπίσει αδύναμα σημεία στην ουκρανική άμυνα. Ετσι οι ομάδες πυρός περιμένουν να συγκεντρωθούν περισσότερες δυνάμεις και στη συνέχεια επιτίθενται για να προσπαθήσουν να κερδίσουν έδαφος και να εδραιώσουν τη θέση τους.

Η ουκρανική ομάδα Δυνάμεων του Ντνίπρο ανέφερε πρόσφατα ότι οι ρωσικές δυνάμεις αλλάζουν συνεχώς τακτικές και μεθόδους ανάπτυξης στρατευμάτων στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ και αξιοποιούν την αριθμητική υπεροχή σε ανθρώπινο δυναμικό για να διεισδύσουν στην ουκρανική άμυνα με μικρές ομάδες πεζικού, παρά τις μεγάλες απώλειες που υπέστησαν σε αυτές τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με την ουκρανική ομάδα, οι διεισδύσεις μικρών ομάδων δεν αποτελούν ένδειξη ότι οι ρωσικές δυνάμεις καθιερώνουν τον έλεγχό τους σε μια περιοχή.

Η δράση τους είναι απλή, όπως εξηγεί o πρώην αξιωματικός του ουκρανικού στρατού «Tatarigami_UA». «Εντοπίζεις ένα αδύναμο σημείο στην άμυνα του εχθρού, διεισδύεις σε αυτό, διευρύνεις το ρήγμα και στη συνέχεια αναπτύσσεις δυνάμεις στον επιχειρησιακό χώρο για να επιτύχεις επιχειρησιακούς στόχους μέσω ελιγμών. Προς το παρόν, οι Ρώσοι έχουν εντοπίσει και διεισδύσει σε ένα αδύναμο σημείο», αναφέρει τονίζοντας ότι τώρα πρέπει να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και να δεσμεύσουν περισσότερες δυνάμεις.

«Αν γίνει αυτό, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιχειρησιακή πρόοδος και, εάν οι επακόλουθοι ελιγμοί είναι επιτυχείς, μπορούν να εξελιχθούν σε κατάρρευση των αμυντικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα το χάος και την απώλεια της συνοχής των μονάδων», σημειώνει. «Ωστόσο, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και οι επόμενες ημέρες θα δείξουν εάν αυτή η διείσδυση μπορεί να περιοριστεί», προσθέτει.

Η ρωσική διείσδυση κοντά στη Ντομπροπίλια είναι αξιοσημείωτα βαθύτερη και ταχύτερη τακτική ώθηση από εκείνες που πέτυχαν πρόσφατα οι ρωσικές δυνάμεις, αναφέρουν από την πλευρά τους οι αναλυτές του ISW, προσθέτοντας ότι η ικανότητα της Ρωσίας να εξελίξει αυτές τις τακτικές προόδους σε σημαντική πρόοδο σε επιχειρησιακό επίπεδο στο εγγύς μέλλον δεν είναι βέβαιη.

«Οι ουκρανικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένες στην αναχαίτιση σημαντικών ρωσικών προόδων στην κατεύθυνση του Ποκρόφσκ από τα τέλη του 2024 και πιθανότατα θα συνεχίσουν να αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη ενισχύσεων από τη Ρωσία και στην ικανότητά της να διατηρήσει τις θέσεις της. Οι ρωσικές δυνάμεις θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις νεοαφιχθείσες ουκρανικές ενισχύσεις στην περιοχή», συμπληρώνουν.