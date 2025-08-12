Οι μητέρες των ισραηλινών ομήρων απευθύνουν έκκληση στο Ισραήλ και τη Χαμάς να σταματήσει ο πόλεμος

Η μητέρα του Νιμρόντ Κοέν, ενός εκ των ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να πιέσει το Ισραήλ και τη Χαμάς προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Τέσσερις μητέρες Ισραηλινών, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται στα παλαιστινιακά εδάφη, ταξίδεψαν στη Γενεύη για να συναντήσουν τη Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

«Οι μάχες δεν είναι λύση. Η μόνη λύση για να επιστρέψουν ο Νιμρόντ και οι υπόλοιποι όμηροι στα σπίτια τους είναι να τερματιστεί ο πόλεμος και να υπογραφεί μια συμφωνία», δήλωσε η Βίκι Κοέν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μετά τη συνάντηση. «Πρέπει ο κόσμος να ασκήσει πίεση στη Χαμάς και στην κυβέρνησή μας. Εν τέλει, η επίτευξη μιας συμφωνίας είναι η μόνη λύση», τόνισε.

Η Βίκι Κοέν συναντήθηκε με την πρόεδρο της ΔΕΕΣ μαζί με τις μητέρες των ομήρων Αριέλ και Νταβίντ Κούνιο, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ και Εβιατάρ Νταβίντ.

Πρόσφατα, η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα προπαγανδιστικό βίντεο που έδειχνε τον Εβιατάρ Νταβίντ σοβαρά υποσιτισμένο και εξαντλημένο να σκάβει με φτυάρι μέσα σε σήραγγα, λέγοντας πως ετοιμάζει τον τάφο του.

«Δεν ήθελα να δω αυτό το βίντεο, γιατί φοβόμουν πως θα μου ράγιζε την καρδιά», είπε η μητέρα του, Γκάλια Νταβίντ, στην Ένωση Ανταποκριτών του ΟΗΕ. «Ξέρω όμως ότι πρέπει να γίνω η φωνή του. Ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσω να το κάνω μέχρι να επιστρέψει», συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο στρατός του θα αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου που εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Νετανιάχου, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

«Για τη συνέχεια του πολέμου… ναι, φοβόμαστε πραγματικά», είπε η Γκάλια Νταβίντ. «Γνωρίζουμε, από ομήρους που απελευθερώθηκαν, ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς γίνονται ακόμη πιο σκληροί απέναντί τους όταν υπάρχουν μάχες. Τους κακομεταχειρίζονται περισσότερο», εξήγησε.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στην άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, 49 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 27 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ