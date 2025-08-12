Συνελήφθη η πρώην πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας – Γιατί κατηγορείται η «Μαρία Αντουανέτα της Σεούλ»

Την Τρίτη, νοτιοκορεατικό δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη της Κιμ Κεόν Χι, συζύγου του καθαιρεθέντος πρώην προέδρου Γιουν Σοκ Γεόλ, με αποτέλεσμα αυτή να γίνει η πρώτη πρώην Πρώτη Κυρία στην ιστορία της χώρας που συλλαμβάνεται.

Η απόφαση του κεντρικού περιφερειακού δικαστηρίου της Σεούλ δημιουργεί μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, στην οποία και τα δύο μέλη ενός πρώην προεδρικού ζεύγους βρίσκονται ταυτόχρονα υπό κράτηση.

Ο Γιουν Σοκ Γεόλ επέστρεψε υπό κράτηση τον Ιούλιο, καθώς οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Ποιες είναι οι κατηγορίες

Ειδικός εισαγγελέας ορίστηκε μετά την εκλογή του Λι Τζε Μιούνγκ στην προεδρία τον Ιούνιο, προκειμένου να διερευνήσει 16 ποινικές κατηγορίες σε βάρος της Κιμ. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε την Τετάρτη αφορούσε μόνο τρεις από αυτές τις κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν την Κιμ Κεόν Χι ότι απέκτησε πάνω από 800 εκατομμύρια γουόν (περίπου 428.000 λίρες) μέσω χειραγώγησης της τιμής των μετοχών της εταιρείας Deutsch Motors — τοπικής αντιπροσωπείας της BMW — την περίοδο 2009 έως 2012, συνεργαζόμενη με άλλους για τεχνητή αύξηση της μετοχικής αξίας.

Κατηγορείται επίσης ότι έλαβε παράνομη πολιτική χρηματοδότηση ύψους άνω των 270 εκατομμυρίων γουόν, μέσω δωρεάν υπηρεσιών δημοσκοπήσεων, τις οποίες χρησιμοποίησε για να επηρεάσει την επιλογή υποψηφίων του συντηρητικού κόμματος Λαϊκή Δύναμη (People Power Party) στις συμπληρωματικές εκλογές του 2022.

Η τρίτη κατηγορία αφορά την αποδοχή πολυτελών δώρων, όπως τσάντες Chanel και πολυτελή κοσμήματα, από την Εκκλησία της Επανένωσης, μέσω μεσολαβητή–σαμάνου, σε αντάλλαγμα για ευνοϊκή μεταχείριση αναπτυξιακών έργων στην Καμπότζη.

Ανάκριση για πάνω από επτά ώρες

Η Κιμ ανακρίθηκε για πάνω από επτά ώρες την περασμένη εβδομάδα, πριν ζητηθεί το ένταλμα σύλληψής της.

Κατά την έκδοση του εντάλματος, ο δικαστής Τζεόνγκ Τζε-Γουκ επικαλέστηκε «φόβους καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων» ως κύριο λόγο για την προφυλάκιση, σύμφωνα με το Yonhap News. Η Κιμ πέρασε τέσσερις και μισή ώρες στο δικαστήριο, όπου αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, φέρεται να εξέφρασε απογοήτευση για το γεγονός ότι η προσωπική της ζωή ερευνάται εκτενώς, λέγοντας στον δικαστή: «Με στεναχωρεί που ακόμα και ζητήματα πριν από τον γάμο μου συνεχίζουν να επανέρχονται».

Θα κρατηθεί στο κέντρο κράτησης Nambu, στη νοτιοδυτική Σεούλ, ξεχωριστά από τον σύζυγό της, ο οποίος κρατείται από τον Ιούλιο στο κέντρο κράτησης Σεούλ.

Η Κιμ, που κάποτε θεωρούνταν ότι ασκούσε τεράστια παρασκηνιακή επιρροή κατά τη διάρκεια της προεδρίας του συζύγου της και ήταν πρώην στέλεχος εταιρείας καλλιτεχνικών εκθέσεων, είχε εμπλακεί σε σειρά σκανδάλων κατά τη διάρκεια της θητείας του, περιλαμβανομένου του διαβόητου σκανδάλου με τη τσάντα Dior, το οποίο οι εισαγγελείς αναθεωρούν εκ νέου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών της ανακλήθηκαν, λόγω λογοκλοπής στις διπλωματικές της εργασίες.

