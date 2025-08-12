Ρούμπιο: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Δύση είναι «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, λέει ότι οι δυτικές χώρες που σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης τον επόμενο μήνα υποκινούνται κυρίως από την εσωτερική πολιτική στις αντίστοιχες χώρες τους.

Σε συνέντευξή του στην συντηρητική ραδιοφωνική εκπομπή «Sid & Friends In The Morning», ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει τα σχέδια αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ως «σε μεγάλο βαθμό ακατανόητη».

«Είναι συμβολικό και το κάνουν κυρίως για έναν λόγο, και αυτός είναι η εσωτερική τους πολιτική, η εσωτερική τους πολιτική», λέει ο Ρούμπιο. «Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, σε πολλά μέρη της Ευρώπης και της Ιρλανδίας, για πολύ καιρό η εσωτερική τους πολιτική έχει στραφεί κατά του Ισραήλ ή οτιδήποτε άλλο, και δέχονται μεγάλη εσωτερική πίεση για να κάνουν κάτι».

«Η αλήθεια είναι ότι το μέλλον αυτής της περιοχής δεν πρόκειται να αποφασιστεί από κάποιο ψήφισμα του ΟΗΕ [ή]… κάποιο δελτίο τύπου από έναν πρωθυπουργό ή έναν πρόεδρο κάποιας χώρας… Θα αποφασιστεί… όταν οι παλαιστινιακές περιοχές δεν θα κυβερνώνται από τρομοκρατικές οργανώσεις. Γιατί αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο, και αυτή είναι η ασφάλεια του Ισραήλ», υποστηρίζει ο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο έκανε λόγο για παλαιστινιακές περιοχές στον πληθυντικό, εμφανιζόμενος να εντάσσει τη Χαμάς στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έχει ημιαυτόνομο έλεγχο σε τμήματα της Δυτικής Όχθης.

Νωρίτερα φέτος, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε μια μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, βάσει της οποίας θα σταματούσε τις πληρωμές στις οικογένειες των δολοφονημένων τρομοκρατών και των κρατουμένων ασφαλείας με βάση τη διάρκεια της ποινής τους. Η Ραμάλα κάλεσε την Ουάσινγκτον τον Ιούνιο να στείλει μια αντιπροσωπεία για να πιστοποιήσει ότι η μεταρρύθμιση έχει τεθεί σε ισχύ, αλλά οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη αποδεχτεί την προσφορά.

Αιχμές κατά της Γαλλίας

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος ήταν αυτό που οδήγησε στην κατάρρευση των συνομιλιών για τους ομήρους.

Η Χαμάς υπέβαλε την απάντησή της στην τελευταία πρόταση συμφωνίας για τους ομήρους περίπου 24 ώρες πριν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώσει την απόφασή του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης την απόφασή τους να ανακαλέσουν τους διαπραγματευτές τους από τη Ντόχα αρκετές ώρες πριν από την ανακοίνωση του Μακρόν.

Πηγή: Times of Israel