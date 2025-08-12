Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – Τι λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Καπνός εντοπίστηκε κοντά σε εμπορική εγκατάσταση που ανήκει στον ρωσικά κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας σε ανακοίνωσή του.

«Η ακριβής τοποθεσία της φωτιάς και οι πιθανές της συνέπειες εξακριβώνονται αυτή τη στιγμή. Τονίζουμε ότι το εμπορικό λιμάνι βρίσκεται εκτός του προστατευμένου περιγράμματος του σταθμού», ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει ξανά τους κινδύνους που προκύπτουν από τη ρωσική κατοχή της μεγαλύτερης πυρηνικής εγκατάστασης στην Ευρώπη», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η επικρατούσα κατάσταση στον σταθμό

Ο σταθμός της Ζαπορίζια βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022, αν και δεν παράγει αυτή τη στιγμή ηλεκτρική ενέργεια.

Η πόλη της Ζαπορίζια, περίπου 440 χλμ. νοτιοανατολικά του Κιέβου, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο και έχουν σημειωθεί επιθέσεις γύρω από τον σταθμό, καθώς η γραμμή του μετώπου βρίσκεται κοντά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) συνεχώς εναλλάσσει προσωπικό στο εργοστάσιο, προκειμένου να ελέγχει την ασφάλεια και να παρέχει τεχνογνωσία.

Η Ρωσία έχει κατά καιρούς προτείνει την επανεκκίνηση του σταθμού της Ζαπορίζια.

«Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας και ιδιαίτερα με τους Ρώσους για την ιδέα επανεκκίνησης του σταθμού», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι (επικεφαλής της ΔΟΑΕ) σε δημοσιογράφους τον Μάιο. «Είναι ένα ζήτημα που απαιτεί πολύ προσεκτική εξέταση».

Οι έξι αντιδραστήρες της Ζαπορίζια παραμένουν φορτωμένοι με ουράνιο, παρόλο που βρίσκονται σε λεγόμενο “ψυχρό κλείσιμο” — δηλαδή οι πυρηνικές αντιδράσεις έχουν σταματήσει.

Ωστόσο, ο σταθμός εξαρτάται από εξωτερική ηλεκτροδότηση για να διατηρεί τους αντιδραστήρες δροσερούς και να λειτουργούν τα συστήματα ασφαλείας. Αυτή η εξωτερική παροχή έχει διακοπεί πολλές φορές στη διάρκεια του πολέμου, αναγκάζοντας τον σταθμό να βασιστεί σε γεννήτριες ντίζελ.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω λόγω της κατάρρευσης του φράγματος Καχόβκα στον ποταμό Δνείπερο το 2023.

Ο σταθμός χρησιμοποιούσε νερό από τον ποταμό για τη δεξαμενή ψύξης, και έτσι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να σκάψουν πηγάδια για να εξασφαλίσουν νερό.

«Ο σταθμός έχασε την κύρια πηγή νερού ψύξης, οπότε ολόκληρο το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί», δήλωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι.

«Η κατανάλωση νερού είναι κατά πολλές τάξεις μεγέθους υψηλότερη όταν ο σταθμός βρίσκεται σε λειτουργία σε σύγκριση με την κατάσταση ψυχρού κλεισίματος. Δεν βλέπουμε κάποια εύκολη ή γρήγορη λύση σε αυτό».

Οι προτάσεις Τραμπ για τον πυρηνικό σταθμό

Ο σταθμός της Ζαπορίζια έχει επίσης αναφερθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να επιτύχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι τον Μάρτιο, ο Τραμπ πρότεινε οι ΗΠΑ να αναλάβουν την ιδιοκτησία και λειτουργία των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας και να τους προστατεύσουν από ρωσικές επιθέσεις.

ΔΟΑΕ: Κανένας κίνδυνος για διαρροή

Σε ανάρτηση του ΔΟΑΕ στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζεται πως ο Ραφαέλ Γκρόσι επιβεβαίωσε πως δεν καταγράφηκε αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας, δεν αναφέρθηκε επίπτωση στην πυρηνική ασφάλεια και δεν υπάρχουν θύματα.

IAEA staff at Ukraine’s Zaporizhzhya NPP observed smoke today from the plant’s admin building, following reports of fire near the cooling towers. No radiation increase, no nuclear safety impact reported, and no casualties, DG @rafaelmgrossi confirms. pic.twitter.com/7EJ3yvAx4N — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 12, 2025

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Ο ΔΟΑΕ έχει διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διαφύλαξη της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Στέλνει συχνά κλιμάκια για να επιθεωρήσουν τους ενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι (δυτικά), ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στον σταθμό της Ζαπορίζια από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Με πληροφορίες από Euronews, ΑΠΕ – ΜΠΕ