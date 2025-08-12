Η πιο κρίσιμη περιοχή για τον Ζελένσκι – «Δεν την εγκαταλείπουμε – Θα είναι εφαλτήριο για νέα Ρωσική επίθεση»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει την περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρόκειται να συναντηθούν την Παρασκευή για να συζητήσουν μια εκεχειρία στον πόλεμο της Ουκρανίας, με τον Τραμπ να δηλώνει πως αυτή θα απαιτούσε κάποια ανταλλαγή εδαφών.

Όσα είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι

«Δεν θα εγκαταλείψουμε το Ντονμπάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Το Ντονμπάς για τους Ρώσους είναι εφαλτήριο για μελλοντική νέα επίθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Τρίτη.

«Αν σήμερα εγκαταλείψουμε το Ντονμπάς, τις οχυρώσεις μας, τα ανάγλυφα, τα υψώματα που ελέγχουμε, θα ανοίξουμε ξεκάθαρα έναν διάδρομο για την προετοιμασία επίθεσης από τους Ρώσους. Σε λίγα χρόνια, ο Πούτιν θα έχει ανοιχτό δρόμο προς τις περιοχές Ζαπορίζια και Ντνίπρο. Και όχι μόνο. Και προς το Χάρκοβο επίσης».

«Οποιοδήποτε ζήτημα εδαφών δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας. Διαφορετικά, τώρα θέλουν να τους δώσουν περίπου 9.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου το 30% της περιφέρειας του Ντονέτσκ, και αυτό είναι εφαλτήριο για νέα επίθεση», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατέκρινε επίσης την ιδέα της ανταλλαγής εδαφών ως μια συμφωνία τύπου αγοραπωλησίας ακινήτων.

«Δεν πρόκειται να παραδώσω τη χώρα μου, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Το κράτος τι είναι, ιδιωτική περιουσία; Το 30% της περιφέρειας του Ντονέτσκ τι είναι, δική μου ιδιοκτησία; Ή δική σου; Ή κάποιου άλλου; Η ανταλλαγή εδαφών είναι ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα που δεν μπορεί να διαχωριστεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, για το κυρίαρχο κράτος μας και για τον λαό μας».

Αν και υποστήριξε τον στόχο του Τραμπ να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, τόνισε ότι απαιτείται μια σταθερή κατάπαυση του πυρός πριν ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες. «Οποιαδήποτε παραγωγική συζήτηση χωρίς [την Ουκρανία] στο τραπέζι δεν θα λειτουργήσει για εμάς. Είναι πιθανές, αλλά δεν θα τις αποδεχτούμε».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι θα συζητήσει ο Τραμπ με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, αλλά ελπίζει ότι ο Τραμπ θα πιέσει για κατάπαυση του πυρός — και ιδανικά για επιβολή κυρώσεων.

Η παρασκηνιακή πρόταση των ΗΠΑ

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα απαιτούσε «ανταλλαγή εδαφών» και από τις δύο πλευρές, την Ουκρανία και τη Ρωσία, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποια εδάφη βρίσκονται στο τραπέζι. «Αν είναι δίκαιη συμφωνία, θα την παρουσιάσω στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και επίσης στον πρόεδρο Ζελένσκι», είπε. «Μπορεί να πω: “Καλή τύχη, συνεχίστε να πολεμάτε”, ή μπορεί να πω ότι μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία».

Στο παρασκήνιο, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει την ιδέα να προσφέρει η Ουκρανία το Ντονμπάς με αντάλλαγμα να σταματήσει η Ρωσία την επίθεσή της στον νότο, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση του θέματος που μίλησε στο POLITICO.

Με πληροφορίες από POLITICO