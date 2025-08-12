Logo Image

Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ – Ρούμπιο, στο επίκεντρο η σύνοδο στην Αλάσκα για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τι αναφέρει ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών για την επικοινωνία των δυο ανδρών

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη σήμερα τις προετοιμασίες για τη σύνοδο που θα διεξαχθεί την Παρασκευή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν επιτυχείς συνομιλίες.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν σχετικά με ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

