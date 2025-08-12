Ην. Βασίλειο: 50.000 μετανάστες έφτασαν στη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Εργατικούς

Ο αριθμός των μεταναστών που κατάφεραν να φθάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρές λέμβους υπερέβη το όριο των 50.000 από την άφιξη στην εξουσία της κυβέρνησης των Εργατικών τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Το διάστημα μεταξύ 5ης Ιουλίου του 2024 και 11ης Αυγούστου του 2025, 50.271 άνθρωποι έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με αυτόν τον τρόπο, εκ των οποίων 27.029 από την αρχή του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών.

Το θέμα είναι ευαίσθητο για τον Εργατικό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, που ανήγαγε τη μάχη κατά αυτών των διάπλων, ιδίως εναντίον των δικτύων διακινητών, σε μία από τις προτεραιότητές του.

Το 2022, χρονιά ρεκόρ για τις αφίξεις μεταναστών που διαπλέουν τη Μάγχη με αυτά τα σκάφη, 45.774 άνθρωποι είχαν αφιχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έπειτα από μια πτώση το 2023, οι παράνομοι διάπλοι κατέγραψαν μία ξεκάθαρη αύξηση τον περασμένο χρόνο (36.800) και τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν σήμερα για τις αρχές του 2025 φαίνεται πως προβλέπουν ένα νέο ρεκόρ.

Πιέσεις από την αντιπολίτευση

Ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις από το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK, το οποίο είδε τη δημοτικότητά του να αυξάνεται στις δημοσκοπήσεις.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ επέκρινε σήμερα τις ενέργειες της κυβέρνησης.

«Το σχέδιο του Εργατικού Κόμματος για να εξαλείψει τις συμμορίες ήταν μονάχα ένα σύνθημα. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από την άφιξη στην εξουσία των Εργατικών και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο», υποστήριξε.

