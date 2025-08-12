Νετανιάχου: Οι διαπραγματεύσεις για μερική συμφωνία κατάπαυσης πυρός και ομήρους έχουν «παρέλθει»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως πιστεύει ότι η πιθανότητα μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς «έχει περάσει».

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι i24, ο Νετανιάχου επικαλείται το χθεσινό σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη για μια συμφωνία.

«Ακούσατε τον πρόεδρο Τραμπ», ειπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ όταν ρωτήθηκε αν η πιθανότητα σύναψης μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων είναι ακόμα ανοιχτή. «Νομίζω ότι έχει παρέλθει».

Η Χαμάς «μας παραπλανά»

«Έχουμε κάνει κάθε είδους προσπάθεια», υποστηρίζει, χωρίς να επεκταθεί. «Προχωρήσαμε πολύ. Μας έγινε σαφές ότι απλώς μας παραπλανούν», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Σε κάθε περίπτωση, πολλοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα παραμείνουν στα χέρια τους», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη πρόταση για μερική συμφωνία, η οποία θα είχε εξασφαλίσει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και τις σορούς 18 ακόμη. «Τους θέλω όλους — και τους ζωντανούς και τους νεκρούς», λέει ο Νετανιάχου.

Οι δήλωσεις του μεταδόθηκαν λίγο αφότου η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι εργαζόταν για την αναβίωση των σχεδίων για μια 60ήμερη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Πηγή: Times of Israel