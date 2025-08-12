Γερμανία: Πρώτο κόμμα η AfD σε νέα δημοσκόπηση – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για κυβέρνηση και Μερτς

Με πρώτο κόμμα την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και την ικανοποίηση από το έργο του καγκελάριου στο χαμηλότερο σημείο από την εκλογή του συμπληρώνονται οι 100 ημέρες του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, η AfD προηγείται με ποσοστό 26%, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να περιορίζεται στην δεύτερη θέση με 24% και το SPD με τους Πράσινους να εξασφαλίζουν από 13%. Η Αριστερά έπεται με 11%, ενώ το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων ψηφοφόρων καταγράφεται στο 25%, σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό της αποχής στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές (17,9%).

Σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο η αποδοχή της κυβέρνησης Μερτς

Η αποδοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης υποστεί μεγάλο πλήγμα, με ποσοστό σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Μόνο το 29% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με το έργο του (-3). Ταυτόχρονα, η δυσαρέσκεια με το έργο του φθάνει στο 67% (+3).

Δυσοίωνη όμως φαίνεται και η πρόβλεψη των ερωτηθέντων σχετικά με την αντοχή του κυβερνητικού συνασπισμού. Μόνο το 52% θεωρεί ότι ο σημερινός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της νομοθετικής περιόδου την άνοιξη του 2029. Το 43%, ωστόσο, πιστεύει ότι ο συνασπισμός θα καταρρεύσει πρόωρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ