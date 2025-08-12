Αναστολή της μηνιαίας έκθεσης για τις θέσεις εργασίας προτείνει ο εκλεκτός του Τραμπ για το BLS

Ο Ε. Τζ. Άντονι, που προτάθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα για τη θέση του επόμενου επιτρόπου του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (BLS), πρότεινε την αναστολή της μηνιαίας έκθεσης για τις θέσεις εργασίας μέχρι να “διορθωθεί”.

Ο Άντονι, σε συνέντευξή του στο Fox Business News που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, δήλωσε ότι το BLS θα πρέπει αντ’ αυτού να δημοσιεύει τριμηνιαία στοιχεία, αφού πρώτα έχουν αναθεωρηθεί, μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηνιαία δεδομένα για την απασχόληση είναι πιο ακριβή.

«Μέχρι να διορθωθεί, το BLS θα πρέπει να αναστείλει την έκδοση των μηνιαίων εκθέσεων για τις θέσεις εργασίας, αλλά να συνεχίσει να δημοσιεύει τα πιο ακριβή, αν και λιγότερο έγκαιρα, τριμηνιαία στοιχεία», δήλωσε στο Fox Business. «Σημαντικοί λήπτες αποφάσεων — από τη Wall Street έως την Ουάσινγκτον — βασίζονται σε αυτά τα στοιχεία, και η έλλειψη εμπιστοσύνης στα δεδομένα έχει σοβαρές συνέπειες».

Η έκθεση του Ιουλίου, που εκδόθηκε την Παρασκευή, περιλάμβανε ιστορικά μεγάλες αναθεωρήσεις για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, αν και δεν ήταν πρωτοφανείς.

Το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας για τον Μάιο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στις 19.000, από αρχική εκτίμηση 139.000 — μια συνολική αναθεώρηση 120.000 θέσεων. Για τον Ιούνιο, το BLS ανέφερε την Παρασκευή ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε μόλις 14.000 θέσεις εργασίας, έναντι της αρχικής εκτίμησης των 147.000 — αναθεώρηση κατά 133.000 θέσεις.

Το BLS καταγράφει τις μηνιαίες αναθεωρήσεις από το 1979, ενώ το 2003 εισήγαγε ένα νέο δειγματοληπτικό σχέδιο βασισμένο σε πιθανότητες για τις αναθεωρήσεις. Από το 1979 έως το 2003, η μέση μηνιαία αναθεώρηση ήταν 61.000 θέσεις εργασίας. Από το 2003 και μετά, η μέση μηνιαία αναθεώρηση είναι ελαφρώς πιο ακριβής, στις 51.000 θέσεις.

Με πληροφορίες από