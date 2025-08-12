Logo Image

Η Δανία θα συμμετάσχει στη διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Κόσμος

Η Δανία θα συμμετάσχει στη διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

REUTERS/Ramadan Abed

«Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ο βέλτιστος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», υπογράμμισε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών

Η Δανία θα συμμετάσχει σε διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία συντονίζεται από την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια ρίψη (βοήθειας) από αέρος στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ανοιχτό μέχρι τα τέλη Αυγούστου, κατά το οποίο το Ισραήλ έχει χορηγήσει πρόσβαση στον εναέριο χώρο του», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

«Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ο βέλτιστος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι ένα είδος λύσης έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

ΗΑΕ και Ιορδανία ζήτησαν τη βοήθεια της Κοπεγχάγης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και η Ιορδανία ζήτησαν τη βοήθεια της Δανίας για αυτήν την ανθρωπιστική επιχείρηση, δήλωσε ο Λέκε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. Τα τρόφιμα θα ριφθούν από ένα αεροσκάφος C-130 που θα πετάξει πάνω από τον παλαιστινιακό θύλακα μία ή δύο φορές πριν από τις 22 Αυγούστου. Ο υπουργός αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της δανικής συνεισφοράς.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube