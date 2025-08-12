Η Δανία θα συμμετάσχει στη διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Δανία θα συμμετάσχει σε διεθνή επιχείρηση ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία συντονίζεται από την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

«Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε μια ρίψη (βοήθειας) από αέρος στη Γάζα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ανοιχτό μέχρι τα τέλη Αυγούστου, κατά το οποίο το Ισραήλ έχει χορηγήσει πρόσβαση στον εναέριο χώρο του», δήλωσε ο Δανός ΥΠΕΞ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR.

«Αυτός δεν είναι σε καμία περίπτωση ο βέλτιστος τρόπος για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι ένα είδος λύσης έκτακτης ανάγκης, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

ΗΑΕ και Ιορδανία ζήτησαν τη βοήθεια της Κοπεγχάγης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και η Ιορδανία ζήτησαν τη βοήθεια της Δανίας για αυτήν την ανθρωπιστική επιχείρηση, δήλωσε ο Λέκε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ritzau. Τα τρόφιμα θα ριφθούν από ένα αεροσκάφος C-130 που θα πετάξει πάνω από τον παλαιστινιακό θύλακα μία ή δύο φορές πριν από τις 22 Αυγούστου. Ο υπουργός αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος της δανικής συνεισφοράς.

Πηγή: ΑΜΠΕ