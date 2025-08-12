Το Ιράν λέει ότι συνέλαβε 21.000 «υπόπτους» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ

Η ιρανική αστυνομία συνέλαβε έως και 21.000 «υπόπτους» κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου της χώρας με το Ισραήλ τον Ιούνιο, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν μια εκστρατεία εκτεταμένων συλλήψεων συνοδευόμενη από εντατική παρουσία στους δρόμους με βάση σημεία ελέγχου και «δημόσιες αναφορές», όπου οι πολίτες καλούνταν να αναφέρουν τυχόν άτομα που θεωρούσαν ότι ενεργούσαν ύποπτα.

«Υπήρξε αύξηση 41% στις κλήσεις από το κοινό, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 21.000 υπόπτων κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου», λέει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Σαΐντ Μονταζερολμαχντί. Δεν αναφέρει για τι ήταν ύποπτοι οι συλληφθέντες, αλλά η Τεχεράνη έχει μιλήσει στο παρελθόν για άτομα που διαβίβασαν πληροφορίες που μπορεί να βοήθησαν στην κατεύθυνση των ισραηλινών επιθέσεων.

Απελάσεις Αφγανών μεταναστών

Η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν έχει επίσης οδηγήσει σε επιταχυνόμενο ρυθμό απέλασης Αφγανών μεταναστών που πιστεύεται ότι βρίσκονται παράνομα στο Ιράν, με τις υπηρεσίες βοήθειας να αναφέρουν ότι οι τοπικές αρχές είχαν επίσης κατηγορήσει ορισμένους Αφγανούς υπηκόους για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

«Οι αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν 2.774 παράνομους μετανάστες και ανακάλυψαν 30 ειδικές υποθέσεις ασφαλείας εξετάζοντας τα τηλέφωνά τους. Συνελήφθησαν επίσης 261 ύποπτοι για κατασκοπεία και 172 άτομα που κατηγορούνταν για μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση», λέει ο εκπρόσωπος.

Ο Μονταζερολμαχντί δεν διευκρίνισε πόσοι από τους συλληφθέντες έχουν αφεθεί έκτοτε ελεύθεροι.

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία του Ιράν χειρίστηκε περισσότερες από 5.700 υποθέσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, όπως διαδικτυακή απάτη και μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο οποίος, όπως λέει, είχε μετατρέψει «τον κυβερνοχώρο σε σημαντικό μέτωπο μάχης».

Πηγή: Times of Israel