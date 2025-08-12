Συρία: Νεκρός στρατιώτης μετά από συγκρούσεις με τις SDF στο Χαλέπι, σύμφωνα με τα κρατικά ΜΜΕ

Ένας στρατιώτης της συριακής κυβέρνησης σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με τις υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις στο βόρειο κυβερνείο του Χαλεπίου την Τρίτη, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, επικαλούμενο το Υπουργείο Άμυνας.

Τον Μάρτιο, οι SDF συμφώνησαν με την υπό ισλαμιστική ηγεσία κυβέρνηση της Συρίας να ενταχθούν σε κρατικούς θεσμούς στο πλαίσιο των προσπαθειών επανένωσης μιας χώρας που έχει διαλυθεί από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Η συμφωνία είχε ως στόχο να ανοίξει το δρόμο για την επανένταξη των SDF, οι οποίες ελέγχουν το ένα τέταρτο της Συρίας, και των περιφερειακών κουρδικών διοικητικών οργάνων στη Δαμασκό.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν διευκρίνιζε πώς οι SDF θα συγχωνεύονταν με τις κεντρικές ένοπλες δυνάμεις της Συρίας. Οι SDF είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι οι μαχητές τους πρέπει να ενταχθούν ως μπλοκ, ενώ η Δαμασκός θέλει να ενταχθούν ως άτομα.

Η αντίδραση του υπουργείου Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Τρίτη ότι οι SDF πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία και να σταματήσουν να στοχοποιούν τις κυβερνητικές δυνάμεις, προειδοποιώντας ότι «η συνέχιση αυτών των ενεργειών θα οδηγήσει σε νέες συνέπειες», ανέφερε το SANA.

Το Σάββατο, κυβερνητική πηγή δήλωσε στο SANA ότι η Δαμασκός δεν θα συμμετάσχει στις προγραμματισμένες συναντήσεις με τις SDF στο Παρίσι.

Οι ελπίδες του προσωρινού προέδρου Αχμέντ αλ-Σαράα να επανενώσει τη Συρία υπό την κυριαρχία της ισλαμιστικής κυβέρνησής του περιπλέκονται από το μείγμα θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων της χώρας.

Η Συρία είναι πλειοψηφικά σουνιτική μουσουλμανική με θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Αλαουιτών, των Χριστιανών, των Δρούζων και των Σιιτών και των Ισμαηλιτών μουσουλμάνων. Ενώ οι περισσότεροι Σύριοι είναι Άραβες, η χώρα έχει επίσης μια σημαντική κουρδική μειονότητα.

Πηγή: Reuters