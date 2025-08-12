Η Ευρώπη όχι απλά επανεξοπλίζεται, ετοιμάζεται για πόλεμο – Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Τα εργοστάσια όπλων στην Ευρώπη επεκτείνονται με ρυθμό τρεις φορές μεγαλύτερο, με πάνω από 7 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα νέας βιομηχανικής ανάπτυξης, σε μια κίνηση επανεξοπλισμού ιστορικών διαστάσεων.

Οι δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις όπλων στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times βασισμένη σε δεδομένα δορυφόρων ραντάρ που καλύπτουν 150 εγκαταστάσεις από 37 εταιρείες.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η πολυαναμενόμενη (και πολυδιαφημισμένη) αναγέννηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας —που υποστηρίζεται από δημόσιες επιδοτήσεις— αρχίζει να υλοποιείται όχι μόνο με υποσχέσεις και δηλώσεις, αλλά με συγκεκριμένα έργα από μπετόν και χάλυβα.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι κυβερνήσεις της ΕΕ διαφωνούν για το πώς θα συνεχιστεί η παροχή όπλων στην Ουκρανία και πώς θα αναπληρώσουν τα δικά τους αποθέματα, εν μέσω της αλλαγής της αμερικανικής στάσης απέναντι στην ήπειρο.

Χρησιμοποιώντας περισσότερες από 1.000 καταγραφές δορυφόρων ραντάρ, οι FT παρακολούθησαν αλλαγές σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή πυρομαχικών και πυραύλων — δύο βασικά «σημεία συμφόρησης» στη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Οι δορυφόροι Sentinel-1 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αποκαλύπτουν αλλαγές στην επιφάνεια. Τα δεδομένα δείχνουν ότι περίπου το ένα τρίτο των εξετασμένων εγκαταστάσεων παρουσίασαν σημάδια επέκτασης ή κατασκευαστικών εργασιών.

Η κλίμακα και η εξάπλωση των εργασιών δείχνουν μια σοβαρή αλλαγή στον επανεξοπλισμό, μετακινώντας την Ευρώπη από τη “just-in-time” παραγωγή καιρού ειρήνης σε μια βιομηχανική βάση προετοιμασμένη για πιο μακροχρόνιες πολεμικές επιχειρήσεις.

Σημαντική αύξηση έργων

Οι περιοχές αυξήθηκαν από 790.000 τ.μ. το 2020-21 σε 2,8 εκατομμύρια τ.μ. το 2024-25. Φωτογραφίες από δορυφόρους επιβεβαίωσαν ότι οι αλλαγές προήλθαν από εκσκαφές, νέα κτήρια, δρόμους και εργοτάξια.

Μεταξύ των μεγαλύτερων επεκτάσεων είναι το κοινό έργο της Rheinmetall (γερμανικός αμυντικός κολοσσός) με την κρατική ουγγρική N7 Holding στο Várpalota της δυτικής Ουγγαρίας.

Το πρώτο εργοστάσιο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2024 και παράγει πυρομαχικά 30mm για το όχημα μάχης KF41 Lynx.

Η εγκατάσταση θα παράγει επίσης βλήματα 155mm για πυροβολικό, 120mm για τα άρματα Leopard 2 και πιθανώς για το νέο Panther, ενώ θα περιλαμβάνει και εργοστάσιο εκρηκτικών.

Το ραντάρ αποκαλύπτει μεταβολές που συχνά δεν διακρίνονται σε οπτικές εικόνες, όπως χωματουργικά αναχώματα ασφαλείας και πολλές μικρές κατασκευές.

Πρόγραμμα ASAP της ΕΕ και επιδοτήσεις

Η ανάλυση βασίζεται σε 88 εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASAP (Act in Support of Ammunition Production), το οποίο επένδυσε 500 εκατ. ευρώ για πυρομαχικά και πυραύλους.

Επέκταση εντοπίστηκε ξεκάθαρα σε 20 από τις εγκαταστάσεις που έλαβαν χρηματοδότηση από το ASAP. Άλλες 14 έδειξαν μικρότερες παρεμβάσεις (π.χ. χώροι στάθμευσης), ενώ οι υπόλοιπες δεν παρουσίασαν αλλαγές ή αφορούσαν κτίρια γραφείων/έρευνας.

Οι FT συνέκριναν επίσης εταιρείες που δεν έλαβαν ASAP, μεταξύ αυτών και 12 που ήταν στη λίστα αναμονής και 50 εγκαταστάσεις στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο που σχετίζονται με πυραυλική παραγωγή. Οι εταιρείες με ASAP επεκτάθηκαν πιο γρήγορα από τις άλλες.

Στη Βόρεια Αγγλία, εργοστάσιο της BAE Systems δεν εμφάνισε νέες οικοδομές γιατί χρησιμοποιήθηκε υφιστάμενο κτήριο.

Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης αφορά εργοστάσια παραγωγής βλημάτων, αντικατοπτρίζοντας την προτεραιότητα και τις απαιτήσεις χώρου.

Ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Λιθουανός Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα πυρομαχικών αυξήθηκε από 300.000 σε 2 εκατομμύρια ανά έτος μέχρι το τέλος του 2025.

Η Rheinmetall είναι βασικός παίκτης: η παραγωγή της για βλήματα 155mm θα αυξηθεί από 70.000 (2022) σε 1,1 εκατομμύρια (2027).

Ωστόσο, αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η πραγματική παραγωγή είναι ακόμα κάτω από τη μέγιστη δυναμική.

Στη Γερμανία, η MBDA έχει επεκταθεί ορατά, με εργασίες σε 94.000 τ.μ. από το 2022. Το εργοστάσιο επωφελήθηκε από 10 εκατ. ευρώ ASAP και επιπλέον παραγγελίες, όπως $5,6 δισ. από το ΝΑΤΟ για έως και 1.000 πυραύλους Patriot GEM-T.

Στη Νορβηγία, η Kongsberg άνοιξε νέο εργοστάσιο πυραύλων τον Ιούνιο 2024.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η BAE Systems έχει επενδύσει πάνω από 150 εκατ. λίρες στα εργοστάσια πυρομαχικών της από το 2022, με έργα όπως στο Glascoed της Ουαλίας. Εκεί, η παραγωγική ικανότητα βλημάτων 155mm θα αυξηθεί 16 φορές με τη λειτουργία της νέας εγκατάστασης.

Η ΕΕ διαπραγματεύεται νέο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, που θα μιμηθεί το ASAP και θα χρηματοδοτήσει και κοινές προμήθειες.

Πηγή: Financial Times