Κυνηγός των Shahed: Το ουκρανικό drone που «έπιασε» τα 315 χλμ. την ώρα (βίντεο)

Η ουκρανική εταιρεία Wild Hornets ανακοίνωσε ότι το αναχαιτιστικό της σύστημα Sting «άγγιξε» ταχύτητες που πιθανότατα το καθιστούν ένα από τα ταχύτερα μαχητικά drone μάχης πρώτου προσώπου.

Η startup δημοσίευσε ένα βίντεο τη Δευτέρα, στο οποίο διακρίνεται το Sting να πετάει πάνω από χωράφια, πιθανότατα σε δοκιμαστική πτήση. Ο μετρητής ταχύτητας στη διεπαφή χρήστη πρώτου προσώπου του drone έδειξε ότι το Sting έφτασε τα 315 χλμ. την ώρα, ή περίπου τη μέγιστη ταχύτητα των τρένων υψηλής ταχύτητας, γνωστών ως bullet trains. Επίσης, φαίνεται να έχει πλέον σχεδόν διπλασιάσει την ταχύτητα που μπορεί να αναπτύσσει.

This is how new STING Shahed drone interceptors are born — now even faster and more powerful pic.twitter.com/a6aoRsGik2 — Wild Hornets (@wilendhornets) August 11, 2025



Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η ουκρανική βιομηχανία κατασκευής drones προσπαθεί εδώ και καιρό να διευρύνει τα όρια των FPV drone αναχαίτισης που διαθέτει. Οι ουκρανικές μονάδες βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτά τα χαμηλού κόστους drones για να κυνηγήσουν τα ιρανικής σχεδίασης Shahed που χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις.

Η Ρωσία, η οποία κατασκευάζει το Shahed τοπικά, έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των drones που εκτοξεύει εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας παράλληλα βαλλιστικούς πυραύλους για να υπερνικήσει την ουκρανική αεράμυνα.

Παράλληλα, οι νέες ρωσικές τακτικές, που επιτρέπουν στα Shaheds να πετούν ψηλότερα και πιο γρήγορα, έχουν καταστήσει πιο δύσκολο για τις ουκρανικές δυνάμεις να τα καταρρίψουν.

Η ταχύτητα ενός drone αναχαίτισης αποτελεί κλειδί για την αποτελεσματικότητά του, επειδή το μη επανδρωμένο σύστημα πρέπει να είναι αρκετά γρήγορο για να προλάβει τον στόχο του. Το Shahed-136 που συνήθως χρησιμοποιείται στις επιθέσεις της Ρωσίας, αναπτύσσει ταχύτητα περίπου 180 χιλιόμετρα την ώρα.

Το Sting θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της ουκρανικής βιομηχανίας, αν και δεν είναι σαφές σε ποια κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί στο πεδίο. Σύμφωνα με την Wild Hornets, το drone αναχαίτισης κοστίζει 2.500 δολάρια και οι Ουκρανοί το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει για να καταρρίψουν περίπου 100 drones Shahed.

Βέβαια αυτός είναι πολύ μικρός αριθμός αν αναλογιστούμε την ποσότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύει η Μόσχα στη διάρκεια των επιθέσεών της. Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 6.000 drones μόνο τον Ιούλιο.

Πάντως, η Ουκρανία ελπίζει ότι τα drone αναχαίτισης που διαθέτει θα καλύψουν σύντομα το κενό στην αεράμυνά της. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έθεσε τον στόχο της χώρας, να κατασκευάζει 1.000 drones αναχαίτισης ημερησίως.

Οι δυνάμεις του Κιέβου αναφέρουν ότι καταρρίπτουν ή απενεργοποιούν ποσοστό μεταξύ 86 και 89% των ρωσικών Shahed, που σημαίνει ότι αρκετές εκατοντάδες εξακολουθούν να περνούν την γραμμή άμυνάς της. Το ποσοστό αναχαίτισης και εξουδετέρωσης ανήλθε σε 82% τον Μάιο.

Η Ρωσία, από την άλλη, αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Έχει αναφερθεί ότι δοκιμάζει και αναπτύσσει εκδοχές του Shahed με κινητήρα τζετ, το οποίο πιστεύεται ότι έχει σχεδιαστεί με βάση ένα βελτιωμένο ιρανικό σχέδιο που μπορεί να πετάει αναπτύσσοντας έως και 800 χιλιόμετρα την ώρα.