Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν «να αποφασίσουν για το μέλλον τους»: Το μήνυμα της Ευρώπης πριν τη συνάντηση της Αλάσκας- Συνομιλίες την Τετάρτη με Τραμπ

Το μήνυμα ότι οι Ουκρανοί πρέπει «να αποφασίσουν για το μέλλον τους» στέλνουν με ανακοίνωσή οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης- με εξαίρεση την Ουγγαρία- τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν οι Ευρωπαίοι στο κείμενο, που δεν φέρει την υπογραφή της Ουγγαρίας.

«Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», τονίζεται στη δήλωση.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθουν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν πως «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Επικοινωνία την Τετάρτη με Τραμπ

Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου την Παρασκευή στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, θα συμμετάσχει επίσης στην τηλεδιάσκεψη.

Στη συνάντηση αναμένεται να λάβουν μέρος ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας.

Οι συνομιλίες θα «εξετάσουν περαιτέρω επιλογές για την άσκηση πίεσης στη Ρωσία», καθώς και «την προετοιμασία πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και σχετικά ζητήματα εδαφικών διεκδικήσεων και ασφάλειας», ανέφερε ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους.

«Λίγο ενοχλημένος» με τον Ζελένσκι ο Τραμπ

Ο Τραμπ πάντως παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας εν παρόδω σε τόνους επιδοκιμασίας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε μια παρατήρηση μάλλον ανησυχητική για τον Ουκρανό πρόεδρο και τους ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι λέει, ‘πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση’» για να παραχωρήσει εδάφη.

«Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», προείπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Διαβάστε ακόμα:

→ Ζελένσκι: Η Ρωσία μετακινεί τα στρατεύματά της για νέες επιχειρήσεις – Μόνο για ειρήνη δεν ετοιμάζεται

→ Τραμπ: «Ανταλλαγή εδαφών θα γίνει. Θα βάλω Πούτιν και Ζελένσκι σε ένα δωμάτιο»