Κονγκό: Σφοδρές μάχες ανάμεσα στον στρατό και το M23 στα ανατολικά, παρά τη συμφωνία ειρήνης

Σφοδρές μάχες έχουν ξεσπάσει ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και τοπικές παραστρατιωτικές οργανώσεις από τη μια και από την άλλη το κίνημα ανταρτών M23 στον ανατολικό τομέα της κονγκολέζικης επικράτειας, παρά τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε νωρίτερα το καλοκαίρι, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην περιοχή και στα σώματα ασφαλείας.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 319 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 48 γυναίκες και 19 παιδιά, δολοφονήθηκαν από τους αντάρτες του M23 στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το διάστημα μεταξύ 9 και 21 Ιουλίου, σε ένα από τα πιο θανατηφόρα επεισόδια από την επανεμφάνιση της ομάδας το 2022.

Σφοδρές μάχες

Αφού έκανε δυναμική επανεμφάνιση στα τέλη του 2021, το M23, που φέρεται να υποστηρίζεται από τον στρατό της γειτονικής Ρουάντας, κυρίευσε αχανείς τομείς της ανατολικής ΛΔ Κονγκό και, στις αρχές αυτής της χρονιάς, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, κατέλαβε τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου εξαπολύοντας επιθέσεις-αστραπές στην περιοχή, πλούσια σε ορυκτά, όπου όμως μαίνονται ένοπλες συγκρούσεις επί 30 και πλέον χρόνια.

Η ΛΔ Κονγκό και το M23 υπέγραψαν τη 19η Ιουλίου στη Ντόχα συμφωνία με βάση την οποία τα μέρη δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν «μόνιμη κατάπαυση του πυρός», μερικές ημέρες αφού η Κινσάσα και το Κιγκάλι υπέγραψαν, τον Ιούνιο, συμφωνία ειρήνης στην Ουάσιγκτον.

Όμως οι συμφωνίες αυτές δεν έβαλαν τέλος στη βία στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, όπου εξακολουθούν να ξεσπούν μάχες ανάμεσα σε μέλη του M23 και κυρίως ντόπιους παραστρατιωτικούς που ορκίζονται πίστη στην Κινσάσα.

Από την Παρασκευή, οι εχθροπραξίες έχουν ενταθεί στα περίχωρα της κοινότητας Μουλάμπα, στην επαρχία Νότιο Κίβου, όπου η γραμμή του μετώπου είχε συγκριτικά σταθεροποιηθεί τον Μάρτιο.

Δυνάμεις του M23 απώθησαν παραστρατιωτικούς και στοιχεία των ΕΔΛΔΚ που βρίσκονταν στην περιοχή έπειτα από μάχες με ελαφριά και βαριά όπλα, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές στην περιοχή.

Προχθές Κυριακή έφθασαν ενισχύσεις τόσο του στρατού όσο και του M23 στην κατεύθυνση της Μουλάμπα, σύμφωνα με πηγές στην περιοχή και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Μάχες συνέχιζαν να εκτυλίσσονται χθες γύρω από τη Μουλάμπα, κοινότητα περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μπουκάβου, την επαρχιακή πρωτεύουσα.

Οι αντιμαχόμενοι «χρησιμοποιούν βαριά όπλα» και «πέφτουν βόμβες παντού στη Μουλάμπα», είπε θορυβημένος κάτοικος που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο τηλεφωνικά χθες, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Τα δυο μέρη δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα κανέναν απολύτως απολογισμό θυμάτων των μαχών.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε χθες, εκπρόσωπος του M23, ο Λόρενς Κανιουκά, κατηγόρησε την Κινσάσα πως διεξάγει «επιθετικούς στρατιωτικούς ελιγμούς ενόψει συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας».

Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από τις εχθροπραξίες στις επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου, σύμφωνα με αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, που περιέχονταν σε έκθεσή του η οποία δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου.

Ρουάντα: «Απαράδεκτη» η κατηγορία του ΟΗΕ

Η Ρουάντα απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς τις «απαράδεκτες», τις πρόσφατες κατηγορίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σύμφωνα με την οποία ο στρατός της «υποστήριξε» την ένοπλη οργάνωση M23 σε σφαγές αμάχων –τουλάχιστον 319 ανθρώπων– τον Ιούλιο στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

«Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες (…) τουλάχιστον 319 άμαχοι σκοτώθηκαν από το M23, με την υποστήριξη μελών των ενόπλων δυνάμεων της Ρουάντας, μεταξύ της 9ης και της 21ης Ιουλίου σε τέσσερα χωριά στην περιοχή Ρουτσούρου, στην επαρχία Βόρειο Κίβου» και ο απολογισμός αυτός συγκαταλέγεται στους «βαρύτερους» αφότου το M23 ξαναπήρε τα όπλα στα τέλη του 2021, τόνισαν την περασμένη εβδομάδα οι υπηρεσίες του Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Στην πλειονότητά τους, τα θύματα –ανάμεσά τους 48 γυναίκες και 19 παιδιά, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλέστηκε η ΥΑ– ήταν αγρότες που είχαν κατασκηνώσει στα χωράφια τους την περίοδο της σποράς, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο κ. Τουρκ εξέφρασε «φρίκη για τις επιθέσεις εναντίον αμάχων» στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, όπου «οι μάχες συνεχίζονται, παρά την κατάπαυση του πυρός», η συμφωνία για την οποία «υπογράφτηκε πρόσφατα στη Ντόχα», κατά το κείμενο.

Αν και το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουάντας, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα, δεν διαψεύδει πως έγιναν επιθέσεις του ένοπλου κινήματος, απορρίπτει «τις ψευδείς κατηγορίες» και την «ασύδοτη» συμπερίληψη του στρατού της χώρας «στις κατηγορίες αυτές», χωρίς «καμιά απόδειξη», κάτι που χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» και τονίζει πως «θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της Ύπατης Αρμοστείας και τη μεθοδολογία της».

«Οι εντυπωσιοθηρικές κατηγορίες (αυτές) εγείρουν κίνδυνο να υπονομευτεί η εξελισσόμενη διαδικασία ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης στη ΛΔ Κονγκό», τόνισε ακόμη το Κιγκάλι.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP