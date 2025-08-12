Logo Image

Ουκρανία: Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προσωπάρχη του προέδρου Ζελένσκι και του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο

REUTERS/Umit Bektas/Pool

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Αντρίι Γερμάκ

Ο Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, για την οποία απαιτείται άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», υπογραμμίζει ο Γερμάκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ για τις διπλωματικές τους προσπάθειες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

