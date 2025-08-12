Logo Image

ΕΕ και ΟΗΕ καταδικάζουν τη δολοφονία των δημοσιογράφων του Al Jazeera από τον ισραηλινό στρατό

Τι ανέφερε οι Κάγια Κάλας - Τι γράφουν σε αναρτήσεις τους τα Ηνωμένα Έθνη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλας, η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα σε αεροπορικό πλήγμα (του ισραηλινού στρατού) μπροστά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μεταξύ αυτών του ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ», δήλωσε η Κάλας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ ότι διηύθυνε έναν «τρομοκρατικό πυρήνα» της Χαμάς και ότι ήταν «υπεύθυνος για τη συνέχιση των επιθέσεων με ρουκέτες» κατά των Ισραηλινών.

Η ΕΕ έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, δήλωσε η Κάλας. «Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να παρέχονται σαφείς αποδείξεις, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, ώστε να αποφεύγεται δημοσιογράφοι να αποτελούν στόχο».

Οι πέντε άνδρες ήταν οι ανταποκριτές Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα – δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ – όπως και οι δύο εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ και Μοχάμεντ Νούφαλ και ένας βοηθός, ο Μοάμεν Αλίουα.

Στους ξένους δημοσιογράφους δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε παλαιστίνιους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα στη σύγκρουση.

Η Κάλας κάλεσε επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Αν και η βοήθεια αυξάνεται, οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες. Καλούμε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο σε μεγαλύτερο αριθμό φορτηγών και να βελτιώσει τη διανομή της βοήθειας».

Καταδικάζει την δολοφονία και ο ΟΗΕ

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ο ΟΗΕ καταδίκασε τον φόνο των δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό και ζήτησε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την ενημέρωση του κόσμου για τα τεκτενόμενα εκεί.

Συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν:

«Καταδικάζουμε τη δολοφονία 6 Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό, με στοχευμένη επίθεση στη σκηνή τους – μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων. Τουλάχιστον 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Καλούμε για άμεση, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Σε άλλη ανάρτηση ο ΟΗΕ έγραψε:

«Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχοι. Οι επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων είναι επιθέσεις κατά των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο ελεύθερος Τύπος είναι απαραίτητος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· και για να διασφαλιστεί ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και οι δράστες θα λογοδοτήσουν».

Την δολοφονία καταδίκασε επίσης και ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

