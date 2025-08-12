ΕΕ και ΟΗΕ καταδικάζουν τη δολοφονία των δημοσιογράφων του Al Jazeera από τον ισραηλινό στρατό

«Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα σε αεροπορικό πλήγμα (του ισραηλινού στρατού) μπροστά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μεταξύ αυτών του ανταποκριτή του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ», δήλωσε η Κάλας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ ότι διηύθυνε έναν «τρομοκρατικό πυρήνα» της Χαμάς και ότι ήταν «υπεύθυνος για τη συνέχιση των επιθέσεων με ρουκέτες» κατά των Ισραηλινών.

Η ΕΕ έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, δήλωσε η Κάλας. «Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να παρέχονται σαφείς αποδείξεις, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, ώστε να αποφεύγεται δημοσιογράφοι να αποτελούν στόχο».

The war in Gaza grows more dangerous by the hour. EU priorities remain humanitarian support, including access for NGOs, with an immediate ceasefire and release of remaining hostages. If a military solution was possible, the war would already be over. pic.twitter.com/hRDukCT4Uu — Kaja Kallas (@kajakallas) August 11, 2025

Οι πέντε άνδρες ήταν οι ανταποκριτές Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα – δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ – όπως και οι δύο εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ και Μοχάμεντ Νούφαλ και ένας βοηθός, ο Μοάμεν Αλίουα.

Στους ξένους δημοσιογράφους δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε παλαιστίνιους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα στη σύγκρουση.

Η Κάλας κάλεσε επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Αν και η βοήθεια αυξάνεται, οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες. Καλούμε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο σε μεγαλύτερο αριθμό φορτηγών και να βελτιώσει τη διανομή της βοήθειας».

Καταδικάζει την δολοφονία και ο ΟΗΕ

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Χ, ο ΟΗΕ καταδίκασε τον φόνο των δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό και ζήτησε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την ενημέρωση του κόσμου για τα τεκτενόμενα εκεί.

Συγκεκριμένα τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν:

«Καταδικάζουμε τη δολοφονία 6 Παλαιστίνιων δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό, με στοχευμένη επίθεση στη σκηνή τους – μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων. Τουλάχιστον 242 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Καλούμε για άμεση, ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

#Gaza: We condemn the killing by Israeli military of 6 Palestinian journalists by targeting their tent, in grave breach of international humanitarian law. #Israel must respect & protect all civilians, including journalists. At least 242 Palestinian journalists were killed in Gaza… pic.twitter.com/Y6nTHcHQ2B — UN Human Rights (@UNHumanRights) August 11, 2025

Σε άλλη ανάρτηση ο ΟΗΕ έγραψε:

«Οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχοι. Οι επιθέσεις κατά των δημοσιογράφων είναι επιθέσεις κατά των θεμελιωδών ελευθεριών. Ο ελεύθερος Τύπος είναι απαραίτητος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· και για να διασφαλιστεί ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και οι δράστες θα λογοδοτήσουν».

Journalists are #NotATarget. Attacks against journalists are attacks against fundamental freedoms. A free press is essential to human rights, democracy and the rule of law; and to ensure the truth is brought to light and perpetrators brought to account. pic.twitter.com/LyDzUj4eOG — United Nations (@UN) August 11, 2025

Την δολοφονία καταδίκασε επίσης και ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Διαβάστε ακόμη:

«Αν βλέπετε αυτό το μήνυμα, με έχει σκοτώσει το Ισραήλ»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera