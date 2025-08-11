Logo Image

Γιατί το Ισραήλ σκότωσε τους δημοσιογράφους του Al Jazeera;

Τι καταγγέλλουν η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την ελευθερία της έκφρασης και άλλοι δημοσιογράφοι για την δολοφονία του Άνας αλ-Σαρίφ και των συνεργατών του

Κύμα θλίψης και καταδίκης προκάλεσε η δολοφονία πέντε μελών του προσωπικού του Al Jazeera Arabic στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, μεταξύ των οποίων και ο διακεκριμένος ανταποκριτής Άνας αλ-Σαρίφ, σε επίθεση με drone το βράδυ της Κυριακής που έπληξε σκηνή δημοσιογράφων έξω από την κύρια είσοδο του νοσοκομείου αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την ελευθερία της έκφρασης, Ειρήνης Καν, σχετικά με τις «αβάσιμες κατηγορίες του ισραηλινού στρατού» κατά του αλ-Σαρίφ, τον οποίο το Ισραήλ είχε επανειλημμένα και ψευδώς κατηγορήσει ότι ήταν μέλος της Χαμάς.

Μιλώντας τη Δευτέρα, η Καν δήλωσε ότι το Ισραήλ σκότωσε τον αλ-Σαρίφ λόγω της δημοσιογραφικής του δουλειάς και ότι οι ισχυρισμοί ότι ήταν μέλος της Χαμάς είναι εντελώς ατεκμηρίωτοι.

«Αν είχαν πραγματικά στοιχεία, δεν νομίζετε πως θα τα παρουσίαζαν αμέσως στη διεθνή κοινότητα; Φυσικά και θα το έκαναν. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουν; Επειδή δεν έχουν αυτά τα στοιχεία», είπε στο Al Jazeera.

«Απλώς λένε ότι κάθε δημοσιογράφος που καλύπτει τη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να είναι “μέλος της Χαμάς”, όπως και κάθε κριτική προς το Ισραήλ χαρακτηρίζεται ως “αντισημιτισμός”.»

Γιατί το Ισραήλ σκότωσε τον αλ-Σάριφ;

Ο βετεράνος Ισραηλινός δημοσιογράφος Μέρον Ράποπορτ, αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Local Call, είπε ότι οι κατηγορίες του ισραηλινού στρατού «δεν βγάζουν κανένα απολύτως νόημα».

«Οι εξηγήσεις του Ισραήλ είναι, στην καλύτερη περίπτωση, εξαιρετικά ανεπαρκείς», δήλωσε από το Τελ Αβίβ.

Ο Ράποπορτ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ πιθανότατα στόχευσε τον αλ-Σαρίφ για δύο βασικούς λόγους:

  • πρώτον, για τον σημαντικό του ρόλο στο «να λέει στον κόσμο ότι υπάρχει λιμός στη Γάζα», κάτι που «πλήγωσε πολύ τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ»
  • δεύτερον, λόγω της επικείμενης κατάληψης της Πόλης της Γάζας, την οποία το Ισραήλ θέλει να καλύπτεται όσο το δυνατόν λιγότερο από τα μέσα ενημέρωσης

«Όσο λιγότερα μάτια, λιγότερες κάμερες και λιγότερες φωνές καταγράφουν αυτό που μπορεί να αποδειχθεί πραγματική σφαγή… τόσο το καλύτερο για το Ισραήλ», είπε ο Ράποπορτ.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera Ταρέκ Αμπού Αζούμ, που εργάζεται για το αγγλόφωνο κανάλι του δικτύου, είπε ότι οι δημοσιογράφοι εργάζονταν «όλο το 24ωρο για να αποκαλύψουν τα γεγονότα και να κρατήσουν τον κόσμο ενήμερο για όσα συμβαίνουν στη Γάζα».

Μιλώντας για τους συναδέλφους του αλ-Σαρίφ και Μοχάμεντ Κρεϊκέχ, ο Αμπού Αζούμ είπε ότι οι στοχευμένες δολοφονίες τους στη Γάζα αντιμετωπίζονται ως «μια προσπάθεια να φιμώσουν δύο από τις πιο θαρραλέες φωνές».

Με πληροφορίες από Al Jazeera

