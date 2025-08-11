ΟΗΕ: «Η απραξία και η σιωπή είναι συνενοχή» – Σπαρακτική η κατάσταση στη Γάζα

Πέντε ακόμη Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, πέθαναν από υποσιτισμό ως αποτέλεσμα του τιμωρητικού αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, καθώς οι κάτοικοι του θύλακα, αλλά και ο κόσμος έξω από τα πολιορκημένα σύνορα, θρηνούν για αρκετούς δημοσιογράφους που δολοφονήθηκαν από το Ισραήλ.

Το υπουργείο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα περισσότερα από αυτά τα θύματα πέθαναν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, καθώς ο λιμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ καταπνίγει ολόκληρο τον πληθυσμό, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων από σοβαρή πείνα να ανέρχεται πλέον σε 222, εκ των οποίων τα 101 είναι παιδιά. Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) δήλωσε ότι «παιδιά στη Γάζα πεθαίνουν από πείνα και βομβαρδισμούς».

“Our shared humanity demands that this unacceptable catastrophe is brought to an immediate end.”@UNOCHA says humanitarians must be allowed to deliver life-saving services to desperate civilians in Gaza, and hostages must be released unconditionally.https://t.co/QqxbBxeRZl — United Nations (@UN) August 10, 2025

«Ολόκληρες οικογένειες, γειτονιές και μια ολόκληρη γενιά εξαλείφονται», έγραψε η υπηρεσία του ΟΗΕ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η απραξία και η σιωπή είναι συνενοχή. Ήρθε η ώρα οι δηλώσεις να μετατραπούν σε δράση και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός».

Χωρίς τέλος το αιματοκύλισμα

Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές σε όλη τη Γάζα από τα ξημερώματα της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένων 6 ανθρώπων που αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που μίλησαν στο Al Jazeera.

Σε μία από τις πιο πρόσφατες επιθέσεις, το νοσοκομείο αλ-Άκσα ανέφερε ότι 4 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στο νότο και την ανατολή του Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή επίθεση στη συνοικία Ζεϊτούν, στη νότια Πόλη της Γάζας.

Στο μεταξύ, σε καθημερινή βάση, οι ισραηλινές δυνάμεις και Αμερικανοί εργολάβοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Παλαιστίνιους που προσπαθούν απεγνωσμένα να λάβουν βοήθεια σε σημεία διανομής που διαχειρίζεται ο αμφιλεγόμενος οργανισμός GHF, ο οποίος υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera.

Σπαρακτικές δηλώσεις από έναν πατέρα που έχασε τον γιό του

Μεταξύ των νεκρών την Κυριακή ήταν και ο γιος του Ισμαήλ Καντίλ. Μιλώντας στο νοσοκομείο αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας, ο Καντίλ δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο γιος του ήταν άοπλος και έψαχνε για φαγητό όταν σκοτώθηκε.

«Δεν είχε σφαίρες, δεν είχε όπλο να πυροβολήσει. Τι κάναμε; Τι κάναμε για να μας συμβεί αυτό; Φτάνει πια με την πείνα και τη γενοκτονία», είπε.

«Ζούμε λιμό. Μας σφαγιάζουν. Δεν μπορούμε άλλο. Στέλνουμε τα παιδιά μας να φέρουν φαγητό και τα σκοτώνουν. Δεν είμαστε μέλη της αντίστασης, δεν ανήκουμε σε κανένα κίνημα. Μας εξολοθρεύουν».

Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 61.499 ανθρώπους και τραυματίσει 153.575 από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Ο απολογισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον 270 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από Al Jazeera