Ποια πασίγνωστη ηθοποιός έριξε… «χυλόπιτα» στον Ντόναλντ Τραμπ

Η Έμα Τόμσον έχει αποδεχτεί Όσκαρ, BAFTA – ακόμη και τον τίτλο της «Dame» από τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ – κατά τη διάρκεια μιας λαμπρής καριέρας, αλλά υπήρξε μια πρόταση που έπρεπε να απορρίψει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως κάποτε δέχτηκε πρόταση για ραντεβού από τον Ντόναλντ Τραμπ — την ίδια μέρα που οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό της.

Η Τόμσον είπε ότι βρισκόταν στο τροχόσπιτό της, στα γυρίσματα της ταινίας Primary Colors το 1998, μιας πολιτικής σάτιρας βασισμένης στην άνοδο του Μπιλ Κλίντον στην προεδρία, όταν χτύπησε το τηλέφωνο.

Η αναφορά της Τόμσον στην πρόταση Τραμπ

«Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ», είπε η οσκαρική ηθοποιός, Έμμα Τόμσον σε κοινό στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Leopard Club για τη συνολική προσφορά της.

«Είπε: “Γεια σας, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ.” Νόμιζα ότι ήταν φάρσα και ρώτησα: “Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;” Ίσως χρειαζόταν οδηγίες για να πάει κάπου. Και τότε είπε: “Θα ήθελα πολύ να έρθετε να μείνετε σε ένα από τα όμορφα ακίνητά μου. Ίσως να βγούμε και για δείπνο.” Του απάντησα: “Ε, αυτό είναι πολύ γλυκό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας απαντήσω.”»

Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ είχε μόλις χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς. Η Τόμσον, αντίστοιχα, είχε μόλις οριστικοποιήσει το διαζύγιό της από τον Κένεθ Μπράνα.

Μόνο αργότερα συνειδητοποίησε τη σύμπτωση. «Κατάλαβα ότι η απόφαση του διαζυγίου μου είχε εκδοθεί εκείνη τη μέρα», είπε το Σάββατο. «Στοιχηματίζω ότι έχει ανθρώπους που ψάχνουν για φρεσκοχωρισμένες γυναίκες για να τις πάρει αγκαζέ.»

«Και βρήκε τον αριθμό στο τροχόσπιτό μου», αστειεύτηκε. «Δηλαδή, αυτό είναι παρακολούθηση.»

Η Τόμσον, σταθερή υποστηρίκτρια του Εργατικού Κόμματος και δημόσια υποστηρίκτρια του Τζέρεμι Κόρμπιν στις εκλογές του 2017 και 2019, είναι γνωστή ακτιβίστρια υπέρ του περιβάλλοντος και έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα των προσφύγων και των γυναικών.

Αστειευόμενη, είπε ότι θα μπορούσε να είχε αλλάξει τη γεωπολιτική αν είχε δεχτεί την πρόταση του Τραμπ. «Θα μπορούσα να είχα βγει ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ, και τότε θα είχα μια ιστορία να διηγούμαι», είπε. «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την πορεία της αμερικανικής ιστορίας.»

Η αναφορά στο «Love Actually»

Η συζήτηση στο φεστιβάλ κάλυψε και την κινηματογραφική της πορεία, συμπεριλαμβανομένου και ενός από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της, στην ρομαντική χριστουγεννιάτικη κομεντί Love Actually του Ρίτσαρντ Κέρτις. Στην κλασική ταινία του 2003, η Τόμσον υποδύεται την Κάρεν, της οποίας ο γάμος με τον Χάρι (τον οποίο ερμηνεύει ο Άλαν Ρίκμαν) δοκιμάζεται όταν εκείνος παρασύρεται από την έλξη του προς τη γραμματέα του.

Αναλογιζόμενη τη διαρκή επιτυχία της ταινίας, είπε: «Ειλικρινά, με εκπλήσσει συνεχώς το ότι αυτή η ταινία εξακολουθεί να αγαπιέται — όχι ότι δεν μου αρέσει η ταινία. Μου αρέσει πολύ, αλλά είναι παράξενο.»

Μιλώντας για την ταινία και τη σκηνή όπου η Κάρεν ανακαλύπτει την απιστία του συντρόφου της, είπε ότι πιστεύει πως η απήχηση της ταινίας «άγγιξε ένα ευαίσθητο σημείο, γιατί όταν βιώνουμε ραγισμένη καρδιά, ειδικά οι γυναίκες, πρέπει να την κρύβουμε — επειδή δεν θέλουμε να τη δει κανείς.»

Με πληροφορίες από Guardian