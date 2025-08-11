Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου αποκλείει μερική συμφωνία με τη Χαμάς για τους ομήρους

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συμφωνήσει να διαπραγματευτεί μια μερική κατάπαυση του πυρός και συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς και είναι πρόθυμος να συζητήσει μόνο μια συνολική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς του όρους και θα διασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές κοντά στον πρωθυπουργό.

«Ο πρωθυπουργός θα ήταν πρόθυμος να διεξάγει διαπραγματεύσεις [για μια συμφωνία] υπό τους όρους που θέτουμε για τον τερματισμό του πολέμου – και μόνο εάν όλοι οι όμηροι επιστραφούν. Μέχρι τότε, δεν θα συμμετάσχουμε καθόλου στις διαπραγματεύσεις», φέρονται να δήλωσαν οι πηγές.

Η στάση του Νετανιάχου σχετικά με το αν θα επιδιώξει μια μερική ή συνολική συμφωνία ήταν ασαφής μετά την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας την περασμένη Πέμπτη να καταλάβει την πόλη της Γάζας, προσθέτει το δίκτυο, λέγοντας ότι τώρα φαίνεται ότι τάσσεται με τον κορυφαίο σύμβουλό του, τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος φέρεται να εναντιώθηκε κατά οποιωνδήποτε μερικών συμφωνιών κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Πέμπτης.

Πηγή: Times of Israel