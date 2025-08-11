Και ξαφνικά η Αλβανία γίνεται για τους Αμερικανούς το… σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή

Μπορεί να μην είναι η πρώτη χώρα που έρχεται στο μυαλό, αλλά για πολλούς Αμερικανούς, η Αλβανία έχει γίνει το… σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή. Ποιος να περίμενε ότι για την πάμφτωχη χώρα, που μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπό το σκληρό κομμουνιστικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, ήταν αποκλεισμένη από τον κόσμο, θα έγραφε ελεγείες η Cepee Tabibian, στο CNBC.

Η ιδρύτρια του She Hit Refresh, που βοηθά Αμερικανίδες να αλλάξουν τη ζωή τους μετακομίζοντας στο εξωτερικό διαφημίζει με κείμενό της δεόντως την γειτονική μας χώρα.

Γράφει η Tabibian:

«Όπως πολλοί Αμερικανοί, πάντα ονειρευόμουν να μετακομίσω στην Ευρώπη. Και το 2015, στα 35 μου, αποφάσισα να φύγω από το Τέξας για την Ισπανία.

Δύο χρόνια αργότερα, ίδρυσα την She Hit Refresh, μια κοινότητα που βοηθά γυναίκες άνω των 30 να κάνουν το άλμα στο εξωτερικό. Από τότε, έχω βοηθήσει εκατοντάδες γυναίκες να χτίσουν νέα ζωή σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία.

Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί έχουν συνήθως ζεστό κλίμα και ευέλικτες επιλογές βίζας. Η Ισπανία και η Πορτογαλία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας επειδή είναι σχετικά προσιτές για τη Δυτική Ευρώπη, προσφέρουν χαλαρό ρυθμό ζωής και παρέχουν δυνατότητες διαμονής που δεν απαιτούν να είστε πλούσιες».

«Δεν θα μπορούσαν να την βρουν στον χάρτη»

«Μια χώρα που λίγοι Αμερικανοί θα μπορούσαν πιθανώς να βρουν στον χάρτη, πόσο μάλλον να σκεφτούν να μετακομίσουν εκεί, είναι η Αλβανία. Αλλά αυτό αλλάζει.

Τα τελευταία χρόνια, άκουγα συνεχώς για την Αλβανία από μέλη της κοινότητάς μου. Ορισμένοι που είχαν μετακομίσει εκεί δήλωναν εκστασιασμένοι. Από ενδιαφέρον πέρασα έναν μήνα στην Αλβανία το 2024, κυρίως στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, αλλά και στα παράλια. Ήθελα να δω προς τι ο θόρυβος, και αυτό που βρήκα πραγματικά με εξέπληξε».

«Ο Νο. 1 παραγνωρισμένος προορισμός στην Ευρώπη»

«Η Αλβανία μπορεί να μην είναι για όλους – κανένα μέρος δεν είναι – αλλά για πολλούς Αμερικανούς που ονειρεύονται μια ήπια προσέγγιση, καλύπτει πολλά κριτήρια. Ιδού γιατί τη θεωρώ τον Νο. 1 παραγνωρισμένο προορισμό στην Ευρώπη για όσους ελπίζουν να μετεγκατασταθούν από τις ΗΠΑ:

Είναι εκπληκτικά οικονομική επιλογή

Η Αλβανία είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ευρώπη όπου μπορείτε ακόμα να νοικιάσετε ένα άνετο διαμέρισμα με λιγότερα από 500 δολάρια το μήνα,. Αυτό το χαμηλό κόστος ζωής είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους οι Αμερικανοί συρρέουν εκεί.

Πάρτε την Cheryl Orlov, η οποία μετακόμισε από το Redondo Beach της Καλιφόρνιας στα Τίρανα. «Παρόλο που το κόστος ζωής αυξάνεται στα Τίρανα, εξακολουθεί να είναι ένα κλάσμα από όσα πλήρωνα στην Καλιφόρνια», είπε. Το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στα Τίρανα, για παράδειγμα, είναι λιγότερο από το ένα έκτο του ποσού που πλήρωνε για ένα εξοχικό σπίτι δύο υπνοδωματίων στο Redondo Beach πριν φύγει το 2023.

Τα είδη παντοπωλείου, τα εστιατόρια και η υγειονομική περίθαλψη είναι επίσης πολύ πιο προσιτά. Για τους ψηφιακούς νομάδες και τους συνταξιούχους, η Αλβανία προσφέρει μια ποιότητα ζωής που είναι όλο και πιο απρόσιτη σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Μπορείτε να μείνετε έως και ένα έτος χωρίς βίζα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Αλβανίας είναι ότι οι Αμερικανοί μπορούν να ζήσουν εκεί χωρίς βίζα για έως και 12 μήνες, ένα σπάνιο πλεονέκτημα που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Μπορείτε να επιβιβαστείτε σε ένα αεροπλάνο απόψε και να ξεκινήσετε τη νέα σας ζωή στην Αλβανία αύριο, χωρίς να απαιτηθεί οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία. Αυτό την καθιστά ιδανική για όσους θέλουν να «δοκιμάσουν» τη ζωή στο εξωτερικό χωρίς να εμπλακούν σε πολύπλοκα συστήματα διαδικασιών έκδοσης βίζας.

Σε συναντήσεις, συνάντησα δεκάδες Αμερικανούς: σόλο γυναίκες, ζευγάρια και οικογένειες. Πολλοί χρησιμοποιούν την Αλβανία ως εφαλτήριο. Μένουν για ένα ή δύο χρόνια προτού μετακινηθούν σε άλλο μέρος της Ευρώπης. Άλλοι επιλέγουν να μείνουν μακροπρόθεσμα.

«Φυσικό κάλλος»

Από τις τραχιές Αλβανικές Άλπεις στα βόρεια μέχρι τα γαλαζοπράσινα νερά της Αδριατικής Θάλασσας στα δυτικά και το Ιόνιο στα νότια, το τοπίο της χώρας κόβει την ανάσα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου, οδήγησα στην αλβανική Ριβιέρα και επισκέφθηκα τους Σαράντα, μια ζωντανή παραθαλάσσια πόλη με όμορφο παραλιακό δρόμο. Ήταν Σεπτέμβριος και ο καιρός ήταν ακόμα αρκετά ζεστός για κολύμπι και ηλιοθεραπεία, αλλά οι παραλίες ήταν σχεδόν άδειες – μια σπάνια απόλαυση σε σύγκριση με μέρη όπως η Ισπανία ή η Ιταλία. Σε μια καθαρή μέρα μπορείτε να δείτε την Ελλάδα στο βάθος! Το νησί της Κέρκυρας απέχει μόλις 30 λεπτά με το πλοίο.

Δεν κατάφερα να πάω στα βόρεια βουνά, αλλά είναι ψηλά στη λίστα μου για την επόμενη φορά. Τα απομακρυσμένα χωριά, τα μονοπάτια πεζοπορίας και τα πανέμορφα τοπία την καθιστούν όνειρο για τους λάτρεις της υπαίθρου.

«Ιδιαίτερα φιλόξενοι απέναντι στους Αμερικανούς»

Ταυτόχρονα, οι Αλβανοί είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι απέναντι στους Αμερικανούς, κάτι που εξέπληξε πολλούς ομογενείς με τους οποίους μίλησα. Το φιλοαμερικανικό συναίσθημα και η φιλικότητα προς τους ομογενείς διευκολύνει τους νεοεισερχόμενους να νιώσουν σαν στο σπίτι τους και να συνδεθούν με την τοπική κοινότητα.

Σε πόλεις όπως τα Τίρανα και παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Vlorë, υπάρχει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός αλλοδαπών που ριζώνουν. Όπως η Monica Miranda, μια Αμερικανίδα που μετακόμισε από το Jersey City του New Jersey στο Vlorë στα 43 της χρόνια μαζί με τον σκύλο της. «Δεν ήξερα πολλά για την Αλβανία», μου είπε. “Αλλά τη στιγμή που έφτασα, κάτι μου έκανε κλικ. Ο ένας μήνας έγινε δύο”. Η Μόνικα ζει πλέον στην Αλβανία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια και πρόσφατα έλαβε την πενταετή κάρτα παραμονής της».