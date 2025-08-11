Η Συρία δεσμεύεται να διερευνήσει το βίντεο της δολοφονίας στο νοσοκομείο της Σουέιντα

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα διερευνήσει βίντεο που δείχνει άνδρες με στρατιωτικές στολές να πυροβολούν έναν άοπλο άνδρα με στρατιωτικές στολές από κοντινή απόσταση στο κεντρικό νοσοκομείο στην πόλη Σουέιντα, όπου κατοικούν κυρίως Δρούζοι, τον περασμένο μήνα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας δήλωσε σε γραπτή δήλωση ότι είδε το «ανησυχητικό βίντεο» και «καταδικάζει και καταγγέλλει αυτή την πράξη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο».

Η δήλωση ανέφερε ότι το υπουργείο ανέθεσε στον αναπληρωτή υπουργό ασφαλείας «να επιβλέπει άμεσα την έρευνα για να διασφαλίσει ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν το συντομότερο δυνατό».

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters και από έναν γιατρό που ήταν μάρτυρας του περιστατικού καθώς βιντεοσκοπήθηκε μέσα στο Εθνικό Νοσοκομείο Σουέιντα, δείχνει τέσσερις άνδρες με πράσινες στρατιωτικές στολές και έναν άνδρα με μαύρη στολή με τυπωμένες τις λέξεις «Υπουργείο Εσωτερικών» στην πλάτη του.

Στο βίντεο, οι πέντε δυνάμεις ασφαλείας στέκονται μπροστά σε μια ομάδα περίπου δύο δωδεκάδων ατόμων με στρατιωτικές στολές νοσοκομείου, γονατιστοί ή οκλαδόν στο πάτωμα. Ένας άνδρας με στρατιωτικές στολές στέκεται όρθιος.

Δύο από τους άνδρες με στολές αρπάζουν τον όρθιο άνδρα και τον χαστουκίζουν, σαν να προσπαθούν να τον αναγκάσουν να καθίσει. Ο άνδρας με την ενδυμασία αντιστέκεται και τραβάει έναν από τους επιτιθέμενους με κεφαλοκλείδωμα στο πάτωμα.

Οι άλλοι ένοπλοι άνδρες παρεμβαίνουν για να απελευθερώσουν τον συνάδελφό τους. Ο άνδρας με την ενδυμασία δέχεται στη συνέχεια δύο πυροβολισμούς ενώ βρίσκεται στο πάτωμα, πρώτα με ένα τουφέκι από έναν από τους ένστολους άνδρες και στη συνέχεια με ένα πιστόλι από έναν δεύτερο ένστολο άνδρα.

Στο βίντεο, το οποίο δεν έχει ήχο, οι μαχητές φαίνονται να απευθύνονται στην υπόλοιπη ομάδα και στη συνέχεια να σέρνουν τον ακίνητο άνδρα μακριά από τα πόδια του, αφήνοντας μια ίχνος αίματος στο πάτωμα του νοσοκομείου.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις του Reuters σχετικά με το περιστατικό.

Το βίντεο είναι το τελευταίο που έρχεται στο φως για δολοφονίες τύπου εκτέλεσης στη Σουέιντα, όπου η αιματοχυσία μεταξύ θρησκευτικών τον περασμένο μήνα άφησε περισσότερους από 1.000 νεκρούς, σύμφωνα με το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έχει συσταθεί μια επιτροπή διερεύνησης γεγονότων για να διερευνήσει αναφορές για κακοποιήσεις.

Οι μαρτυρίες

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία του βίντεο από το πάτωμα, τις πόρτες και τους τοίχους, το οποίο ταίριαζε με την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης από το λόμπι του νοσοκομείου. Η ημερομηνία στο βίντεο από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης αναφέρει ότι το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 3:16 μ.μ. στις 16 Ιουλίου.

Οι συριακές ένοπλες δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην πόλη Σουέιντα στις 15 Ιουλίου για να καταστείλουν τις συγκρούσεις μεταξύ φυλών Βεδουίνων και μαχητών Δρούζων, αλλά η βία επιδεινώθηκε μετά την είσοδό τους.

Ένας ανώτερος γιατρός στο ορθοπεδικό τμήμα του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα και ήταν μάρτυρας του περιστατικού, είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εισβάλει στο νοσοκομείο στις 16 Ιουλίου.

Ο γιατρός αναγνώρισε τον δολοφονημένο άνδρα ως τον Μουχάμαντ Μπαχσάς, πολιτικό μηχανικό που είχε έρθει στο νοσοκομείο για να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του.

Ο γιατρός, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο αντιποίνων, είπε ότι ένα από τα μέλη του προσωπικού ασφαλείας που πυροβόλησε τον Μπαχσάς είπε στην υπόλοιπη ομάδα: «Όποιος μας μιλήσει θα καταλήξει σαν αυτόν».

Ο γιατρός είπε ότι οι ένοπλοι άνδρες στη συνέχεια έψαξαν μέσα στο νοσοκομείο για ώρες, ψάχνοντας για όπλα και αποκαλώντας επανειλημμένα το ιατρικό προσωπικό και τους εθελοντές «γουρούνια». Οι δυνάμεις ασφαλείας κράτησαν το ιατρικό προσωπικό περιορισμένο στα δωμάτια του νοσοκομείου όλη τη νύχτα και έφυγαν από το νοσοκομείο το πρωί, είπε ο γιατρός.

Πηγή: Reuters