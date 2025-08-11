Συμφωνία ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν: Θετικές – κατά κύριο λόγο – οι αντιδράσεις από τα κράτη του κόσμου

Οι γειτονικές χώρες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και διεθνείς οργανισμοί, αντέδρασαν στη νέα συμφωνία ειρήνης μεταξύ Μπακού και Γερεβάν, η οποία υπογράφηκε την Παρασκευή με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ — και η συντριπτική πλειονότητα την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.

Ωστόσο, η συμφωνία, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων, περιλαμβάνει έναν προγραμματισμένο διάδρομο στον Καύκασο, τον οποίο το Ιράν δήλωσε ότι θα μπλοκάρει. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επικαλέστηκε ανησυχίες για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης κοντά στα σύνορά του.

Η Ρωσία, ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, Ιρακλί Κομπαχίντζε, και η Γεωργιανή αντιπολίτευση χαιρέτισαν τη συμφωνία, με τον Κομπαχίντζε να τη χαρακτηρίζει ως την αρχή μιας νέας εποχής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης.

Russian MFA Spox Maria #Zakharova: The meeting between Azerbaijani & Armenian leaders in the US merits a positive assessment. Involvement of extra-regional actors should contribute to strengthening the peace agenda rather than create difficulties.https://t.co/evt7D7SJce pic.twitter.com/FVQdz2xUFR — MFA Russia (@mfa_russia) August 10, 2025

Η αντίδραση της ΕΕ

Η ΕΕ και ο ΟΗΕ επίσης χαιρέτισαν τη συμφωνία ως επωφελή για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβάνοντας σύνδεσμο με την επίσημη δήλωση.

Σε αυτήν συνοψίζεται σύντομα η πρόσφατη πορεία προς αυτήν τη σημαντική συμφωνία:

«Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διμερών διαπραγματεύσεων Αρμενίας–Αζερμπαϊτζάν για το κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας τον περασμένο Μάρτιο, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό και καθοριστικό επόμενο βήμα προς την πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Άλμα-Άτα του 1991.»

Today’s agreements between Armenia and Azerbaijan mark a significant breakthrough to end decades of conflict. We strongly commend both sides and the US Administration for using the momentum and making progress possible. Statement on behalf of the EU27 → https://t.co/6vjXe25wBA — Kaja Kallas (@kajakallas) August 8, 2025

Με πληροφορίες από Euronews