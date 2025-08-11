Εγιάλ Ζαμίρ: Όλα τα σχέδια που παρουσιάστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο αποσκοπούσαν στην ήττα της Χαμάς

Μιλώντας κατά τη διάρκεια αξιολόγησης ετοιμότητας νωρίτερα σήμερα, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναφέρει ότι οι επιλογές που παρουσίασε ο στρατός στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τις επιχειρήσεις στη Γάζα είχαν όλες ως στόχο την ήττα της Χαμάς.

Με αυτόν τον τρόπο απάντησε στους επικριτές που κατηγορούν το στρατιωτικό επιτελείο ότι προτιμά μια προσέγγιση που επικεντρώνεται περισσότερο στην απελευθέρωση ομήρων παρά στην εξάρθρωση της τρομοκρατικής ομάδας.

«Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου σταδίου στις μάχες στη Γάζα. Θα αναπτύξουμε την καλύτερη μέθοδο σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους, διατηρώντας παράλληλα τον επαγγελματισμό και τις αρχές που καθοδηγούν τις ενέργειές μας», λέει ο Ζαμίρ, σύμφωνα με σχόλια που παρείχε ο Ισραηλινός Αμυντικός Δυναμικός.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς ο στρατός προετοιμάζεται για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας σε μια αμφιλεγόμενη απόφαση.

«Θα φέρουμε τους ομήρους πίσω στην πατρίδα»

«Θα το κάνουμε αυτό σύμφωνα με την ετοιμότητα των δυνάμεων και των όπλων, έχοντας κατά νου τους ομήρους — θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε τη ζωή τους και να τους φέρουμε πίσω στην πατρίδα τους», πρόσθεσε.

Ο Ζαμίρ λέει ότι τα εναλλακτικά σχέδια που παρουσιάστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο «αποσκοπούσαν όλα στην ήττα της Χαμάς, με πλήρη κατανόηση των επιπτώσεων σε όλες τις πτυχές».

Έχει αναφερθεί ότι ο Ζαμίρ αντιτάχθηκε στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας και αντ’ αυτού πρότεινε στο υπουργικό συμβούλιο οι Ισραηλινές Άμυνες να ακολουθήσουν μια πιο σταδιακή προσέγγιση και να περικυκλώσουν την πόλη. Οι επικριτές των εναλλακτικών σχεδίων που παρουσίασε ο στρατός λένε ότι επικεντρώνονταν περισσότερο στην απελευθέρωση των ομήρων παρά στην ήττα της τρομοκρατικής ομάδας.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις γνωρίζουν πώς να καταλάβουν την πόλη της Γάζας, όπως ακριβώς ήξεραν πώς να καταλάβουν την Χαν Γιουνίς και τη Ράφα. Οι δυνάμεις μας έκαναν ελιγμούς εκεί στο παρελθόν. Θα ξέρουμε πώς να το κάνουμε ξανά», υπογράμμισε ο Ζαμίρ.

Να δοθεί «χώρος ανάπαυσης» στον στρατό

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, είπε επίσης ότι πρέπει να δοθεί στον μόνιμο στρατό και στις εφεδρείες «χώρος ανάπαυσης» για να επιτρέψουν τη συνέχιση των επιχειρήσεων στη Γάζα «με τον πιο αποτελεσματικό και βέλτιστο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα τη δύναμή τους για το μέλλον».

Η σημερινή αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η συνάντηση – η δεύτερη σε μια σειρά – αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας για τη διαμόρφωση ενός πολυετούς σχεδίου για τον στρατό, διατηρώντας παράλληλα τις πολεμικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Πηγή: Times of Israel