Κάγια Κάλας: «Περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, περισσότερη στρατιωτική και δημοσιονομική στήριξη στην Ουκρανία»

Κόσμος

Κάγια Κάλας: «Περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, περισσότερη στρατιωτική και δημοσιονομική στήριξη στην Ουκρανία»

REUTERS/Yves Herman

Τι ανέφερε σε ανάρτησή της η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής

Η ανώτατη διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ, και συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών για σήμερα, Δευτέρα, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα.

«Η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη», δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Με ανάρτησή της στο «Χ», η Κάγια Κάλας ανέφερε επίσης ότι «οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη» και προσθέτει: «εν τω μεταξύ, εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη υποστήριξη για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

