Αντίδραση ΥΠΕΞ Ισραήλ εν μέσω διεθνούς κατακραυγής: Τζιχαντιστές με κάμερες δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι τρομοκράτες

Εν μέσω διεθνούς καταδίκης για την χθεσινή επίθεση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που σκότωσε τον Άνας αλ-Σαρίφ – έναν εξέχοντα Παλαιστίνιο δημοσιογράφο του Al Jazeera, τον οποίο ο στρατός κατηγορεί εδώ και καιρό ότι είναι τρομοκράτης της Χαμάς – το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «οι τρομοκράτες με κάμερες δεν είναι δημοσιογράφοι».

Απαντώντας στο X σε μια ανάρτηση των Ηνωμένων Εθνών για την επίθεση, η οποία ανέφερε ότι «Οι δημοσιογράφοι δεν είναι #Στόχος», το ΥΠΕΞ του Ισραήλ σημειώνει: «Συμφωνούμε – οι δημοσιογράφοι δεν είναι στόχος. Αλλά οι τζιχαντιστές τρομοκράτες με κάμερες δεν είναι δημοσιογράφοι. Είναι τρομοκράτες».

«Θα κυνηγήσουμε τους τζιχαντιστές, δεν θα προστατεύσουμε την κάλυψή τους», προσθέτει το ισραηλινό υπουργείο.

We agree — journalists are not a target. But jihadi terrorists with cameras are not journalists. They are terrorists. We will hunt the jihadists, not protect their cover. — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 11, 2025

Χώρες και διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΟΗΕ, εξέφρασαν ανησυχία για την επιδρομή, η οποία φέρεται να σκότωσε τέσσερις επιπλέον υπαλλήλους των μέσων ενημέρωσης και δύο άλλους, και κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι στοχοποίησε επανειλημμένα δημοσιογράφους στη Γάζα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ο αλ-Σαρίφ ηγήθηκε ενός τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς και βοήθησε στην προώθηση επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

