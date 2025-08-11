Τραμπ: «Θα βάλω τον Πούτιν με τον Ζελένσκι σε ένα δωμάτιο και πιστεύω θα λυθεί το πρόβλημα»

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην επικείμενη συνάντησή του με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως ελπίζει σε μια εποικοδομητική «συνάντηση γνωριμίας» με τον Πούτιν, αλλά δηλώνει ότι «δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να κάνω συμφωνία».

Συγκεκριμένα ο Τραμπ είπε: «Πάω να μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω: πρέπει να σταματήσεις αυτόν τον πόλεμο, πρέπει να τον σταματήσεις.»

Επικοινωνία με του Ευρωπαίους «αμέσως» μετά την Αλάσκα

Εξέφρασε την ελπίδα για «μια εποικοδομητική» συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο και δήλωσε ότι θα καλέσει τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσει αμέσως μετά τη συνάντηση.

«Μετά από εκείνη τη συνάντηση, αμέσως, ίσως καθώς θα αποχωρώ με το αεροπλάνο, ίσως την ώρα που θα φεύγω από την αίθουσα, θα τηλεφωνήσω στους Ευρωπαίους ηγέτες — με τους οποίους τα πηγαίνω πολύ καλά. Και ξέρετε, έχω πολύ καλές σχέσεις, νομίζω, με όλους τους, και τα πηγαίνω καλά με τον Ζελένσκι, αλλά, ξέρετε, διαφωνώ με όσα έχει κάνει, διαφωνώ πολύ, πάρα πολύ έντονα. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί… αλλά θα μιλήσω με τον Ζελένσκι. Η επόμενη συνάντηση θα είναι με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν — ή τον Ζελένσκι, και τον Πούτιν, με εμένα παρόντα αν με χρειάζονται.»

Ενοχλημένος ο Τραμπ από τον Ζελένσκι

Εξέφρασε ξανά κάποια ενόχληση για τον Ζελένσκι, λέγοντας:

«Με ενόχλησε λίγο το γεγονός ότι ο Ζελένσκι είπε: “Πρέπει να πάρω συνταγματική έγκριση”. Δηλαδή, έχει έγκριση να μπει σε πόλεμο και να σκοτώσει τους πάντες, αλλά χρειάζεται έγκριση για ανταλλαγή εδαφών;

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών»

«Επειδή θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών. Το ξέρω αυτό μέσω της Ρωσίας και μέσω συνομιλιών με όλους — για το καλό της Ουκρανίας, καλά πράγματα, όχι άσχημα πράγματα. Επίσης κάποια άσχημα πράγματα για όλους. Άρα, έχει και καλά και κακά, αλλά είναι πολύπλοκο, γιατί υπάρχουν σύνορα που είναι πολύ ακανόνιστα. Και θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή, θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές εδαφών.»

Διευκρίνισε ότι μπορεί να διαπραγματευτεί τη συμφωνία, αλλά θα είναι στην ευθύνη της Ουκρανίας αν θα την αποδεχθεί ή όχι: «Θα συναντηθώ με τον Πούτιν. Θα δούμε ποια είναι τα όρια, και μετά θα τηλεφωνήσω στον Πρόεδρο Ζελένσκι και στους Ευρωπαίους ηγέτες… και θα τους πω τι είδους συμφωνία μπορεί να υπάρξει. Δεν θα κάνω εγώ τη συμφωνία. Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω συμφωνία. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συμφωνία που να είναι καλή και για τους δύο.»

Τελικά, είπε: «Θα ήθελα να δω μια κατάπαυση του πυρός. Θα ήθελα να δω την καλύτερη δυνατή συμφωνία που μπορεί να γίνει και για τις δύο πλευρές. Ξέρετε, χρειάζονται δύο για να χορέψεις ταγκό, έτσι δεν είναι;»

«Θα ξέρω ακριβώς αν μπορεί να γίνει συμφωνία ή όχι», λέει ο Τραμπ.

«Θα βάλω του Πούτιν – Ζελένσκι σε ένα δωμάτιο και πιστεύω θα λυθεί»

Ερωτηθείς σχετικά με τη συμμετοχή του Ζελένσκι στη σύνοδο της Παρασκευής και απάντησε:

«Θα έλεγα ότι μπορεί να πάει, αλλά έχει ήδη πάει σε πολλές συναντήσεις. Λοιπόν, θα έχουμε μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και στο τέλος αυτής της συνάντησης — πιθανότατα μέσα στα πρώτα δύο λεπτά — θα ξέρω ακριβώς αν μπορεί να γίνει ή όχι μια συμφωνία.»

Όταν ρωτήθηκε γιατί είναι τόσο σίγουρος, απάντησε: «Γιατί αυτό κάνω. Κλείνω συμφωνίες.»

Δήλωσε πως μπορεί να φανταστεί μία επιστροφή σε κανονικές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία λέγοντας: «Μπορώ. Η Ρωσία έχει ένα πολύτιμο κομμάτι γης, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσανατολιζόταν προς τις επιχειρήσεις αντί για τον πόλεμο.»

«Θα τους βάλω τους δύο σε ένα δωμάτιο… και πιστεύω ότι θα λυθεί», λέει ο Τραμπ

Εξηγώντας το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ το συνοψίζει ως εξής:

«Τελικά, θα βάλω τους δύο (Ζελένσκι και Πούτιν) σε ένα δωμάτιο — είτε θα είμαι εκεί είτε όχι — και πιστεύω ότι θα λυθεί.»

Επιβεβαιώνει συνομιλίες με Ευρώπη και Ζελένσκι πριν την Αλάσκα

«Θα ακούσω τις ιδέες όλων», λέει ο Τραμπ, επιβεβαιώνοντας διαβουλεύσεις με Ζελένσκι και Ευρώπη πριν από τη συνάντηση με Πούτιν.

Τους επαινεί ως «σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίους ηγέτες», αλλά ισχυρίζεται ότι είναι «κουρασμένοι» από τον πόλεμο και θέλουν να επιστρέψουν στο να ξοδεύουν χρήματα για τις δικές τους χώρες.

Λέει ότι έχει «εξαιρετικά καλές» σχέσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες και επιβεβαιώνει ότι θα μιλήσει μαζί τους, κάνοντας ένα αστείο ότι «υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά βασίζονται σε μένα.»

Συγκεκριμένα λέει: «Λοιπόν, θα μιλήσω με τους Ευρωπαίους ηγέτες, θα μιλήσω με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Θα πάρω τις ιδέες όλων. Μπαίνω σε αυτό το πράγμα πλήρως προετοιμασμένος εκεί πάνω (δείχνοντας στο κεφάλι), και θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, νομίζω ότι ένα από δύο πράγματα θα συμβεί. Μπορεί να είναι μια καλή συνάντηση, και να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Να το τελειώσουμε. Θέλω να δω μια εκεχειρία πολύ, πολύ γρήγορα, αμέσως. Θέλω να το δω να γίνεται άμεσα…»

Τέλος ανέφερε: «Και [έτσι] θα συνεννοηθούμε με τους Ευρωπαίους ηγέτες, θα συνεννοηθούμε με τον πρόεδρο Ζελένσκι, και ελπίζω να έχουμε μια μεγάλη επιτυχία.»

Με πληροφορίες από Guardian

